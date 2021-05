Giacomo Toni e Lorenzo Kruger: un week end a tutta musica per la riapertura del Cisim di Lido Adriano

Weekend dedicato al cantautorato al Centro Culturale CISIM di Lido Adriano. Il lato oscuro della costa APS lo scorso venerdì ha riaperto le porte del Centro Culturale CISIM con una serie di eventi dal vivo orientati al panorama musicale e teatrale locale.

Titolo della rassegna “C’è ancora una città” che questo weekend vedrà come protagonisti due cantautori, venerdì 21 Maggio Giacomo Toni e domenica 23 Maggio Lorenzo Kruger.

Giacomo Toni è autore, compositore, pianista e cantante. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un branoall’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.

Il suo terzo album in studio si intitola “Ballate di Ferro” ed esce a settembre 2021 per L’Amor Mio Non Muore Dischi, 4 anni dopo “Nafta” (2017) e 8 anni dopo “Musica per autoambulanze” (2013), pubblicati entrambi per Brutture Moderne.

Lorenzo Kruger è un cantautore e performer dall’indole eclettica e mai banale. Ex frontman dei Nobraino, band cult degli anni 2000, decide di intraprendere un percorso da solista che lo porta vicino ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè o Paolo Conte. Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento.

Tra le attività live a cui Kruger rimane più affezionato “lo spettacolo degli scontati”, il concerto tributo a Paolo Conte con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Il 2021 segna dunque il ritorno di Lorenzo Kruger con l’uscita del singolo “Con Me Low-Fi” e un album che verrà alla luce nell’autunno dello stesso anno, edito per Woodworm Label.

L’album e il tour sono strettamente legati alla campagna di raccolta fondi “Spazi miei”, operazione manifesto di Kruger che sceglie di rendere l’artwork dell’album stesso una pagina bianca, convertendolo in uno spazio espositivo completamente in vendita.

Il ricavato di questo sarà devoluto alla scuola di teatro per bambini Casa di Gesso dell’associazione Aidoru di Cesena.

