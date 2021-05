La vita raccontata dalla ceramica. Al MiC Faenza apre la nuova sezione permanente “Ceramiche popolari, design e rivestimenti, tra passato e futuro”

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza si arricchisce da oggi di una nuova sezione permanente dedicata esclusivamente al design e alla ceramica d’uso. “Ceramiche popolari, design e rivestimenti, tra passato e futuro”, a cura di Claudia Casali e Valentina Mazzotti, con la collaborazione di Daniela Lotta, Federica Fanti e Elena Dal Prato, potrà essere visitata dalla mattinata odierna del 21 maggio nella più importante istituzione culturale faentina, che ormai viene comunemente e affettuosamente definita “MiC”, con sede in Viale Alfredo Baccarini 19.

Gli oltre 2.000 oggetti che sono esposti nella nuova sezione esplorano la storia della ceramica attraverso forme d’uso e stili di vita, mettendo a confronto il design del ventesimo secolo di autori conosciutissimi come Gio Ponti, Mendini, Mari, Sottsass, alle pentole in terracotta delle cucine e tavole contadine, quando ancora il concetto di design non era nato. Si tratta di piatti, anfore, tazze, servizi da tè e da cioccolata, vasi, lucerne, salsiere, set da tavola, rivestimenti per pareti e pavimenti: oggetti che attraversano i secoli fino ai giorni nostri e accompagnano la vita quotidiana, i gesti più comuni.

La sezione è divista in tre capitoli principali: le ceramiche popolari dal 18° al 20° secolo, con oggetti utilizzati per il lavoro nei campi, per la cucina, la dispensa e la tavola; un’amplissima parte dedicata ai rivestimenti ceramici – il MiC conta infatti oltre 15mila esemplari di piastrelle industriali di particolare significato storico, produttivo, artistico, realizzate tra il Novecento e gli Anni Duemila – e infine la parte più corposa della sezione, con autori chiave del design e del dialogo tra le arti avvenuto proprio nella contemporaneità.

Sono in esposizione opere di maestri come Gio Ponti, Antonia Campi, Enzo Mari, Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Nanni Valentini, Alfonso Leoni, Denis Santachiara, per citare alcuni nomi noti, accanto ad opere di autori più contemporanei come Patricia Urquiola, Christina Hamel, Simon Zsolt, Diego Dutto, FormaFantasma, Diego Grandi, Philippe Nigro, Zaven e altri.

All’anteprima non aperta al pubblico che si è svolta questa mattina sono intervenuti il senatore Stefano Collina, l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, il sindaco di Faenza, da 11 anni assessore alla cultura, Massimo Isola; a fare da “padroni di casa” erano il presidente della Fondazione MiC Eugenio Emiliani e la direttrice del Museo Claudia Casali.

“Oggi diventa realtà una parte del grande progetto di Gaetano Ballardini – ha affermato il parlamentare faentino del Pd, che è stato presidente dell’Associazione italiana delle Città della Ceramica, carica oggi ricoperta da Isola -: il fondatore del Museo e dell’Istituto d’Arte aveva sempre pensato la ceramica a 360 gradi, portando al MiC anche queste ceramiche popolari che hanno sempre avuto dignità e un posto importante nella vita delle persone”.

“L’apertura di questa nuova sezione permanente arriva dopo due anni di lavoro delle curatrici che sono sempre state affiancate da tutto il personale del Museo – ha spiegato la direttrice Claudia Casali -. Da oggi è possibile ammirare ceramiche in gran parte provenienti dai depositi del MiC, ma anche da donazioni”.

“Per la parte ‘popolare’ – ha chiarito Valentina Mazzotti – si tratta di opere già esposte nel Museo. E’ stato operato un riallestimento stavolta declinato per forme ed otto tipologie. Nel nuovo allestimento è centrale il dialogo col passato: è possibile lo sviluppo di ogni forma nel corso dei secoli”.

“La ceramica ha raccontato la storia, la vita delle persone, delle generazioni nel quotidiano – ha sottolineato il sindaco Massimo Isola -. I mondi che gravitano attorno alla ceramica devono lavorare insieme e il MiC fa la sua parte essendo divenuto luogo di dialogo”.

“Col sindaco stiamo lavorando per la promozione mondiale del MiC – ha assicurato l’assessore regionale Mauro Felicori -. La Regione Emilia-Romagna, del resto, sta operando per essere ‘centrale’ dal punto di vista culturale e devo dire che dal punto di vista dei ‘consumi’ siamo molto avanti. Questo Museo è vivo, attivo, con spazi che crescono: uno dei più importanti al mondo”.

La realizzazione del nuovo allestimento è stata resa possibile grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura e grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, di Tecnargilla, Cersaie, Caviro e Hera. La nuova sezione permanente “Ceramiche popolari, design e rivestimenti, tra passato e futuro” può essere visitata, come tutti gli altri spazi, negli orari di apertura del Museo Internazionale delle Ceramiche dalle 14 alle 19 dal martedì al venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato e la domenica, con chiusura nei lunedì non festivi; per avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0546-697311, oppure scrivere alla casella di posta elettronica info@micfaenza.org. Il costo del biglietto d’ingresso è 10 euro, ridotto 7, ridotto per i faentini 5. Il martedì, ogni 15 giorni, a partire dall’8 giugno e fino alla fine di luglio, alle 18, è in programma la visita guidata nell’ambito della manifestazione cittadina “Martedì d’Estate”: ingresso e visita 10 euro, 8 per i faentini.

Nella foto da sinistra: Isola, Collina (in piedi), Felicori, Casali, Emiliani