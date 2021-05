A Massa Lombarda lo spettacolo musicale ‘Bob Dylan 80’

Massa Lombarda festeggia gli 80 anni di Bob Dylan con un concerto nella Sala del Carmine. Domenica 23 maggio alle 17, il giorno prima del compleanno del celebre musicista, l’Associazione Culturale Nebraska, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda, propone lo spettacolo musicale “Bob Dylan 80” in cui verrà ripercorsa la carriera musicale del musicista attraverso le varie fasi della vita dell’autore, dagli inizi come folksinger, all’impegno sociale, alla trasformazione in rocker fino a quella di bluesman degli ultimi anni.

“Dopo mesi forzati di stop riapriamo finalmente le porte della nostra Sala del Carmine, sarà la musica a farla da padrona con un omaggio ad una delle icone del panorama musicale di ieri e di oggi, Bob Dylan – commenta l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -. Una ventata d’aria fresca che tutti stavamo impazientemente aspettando: sedersi davanti ad un palcoscenico, poter ascoltare musica dal vivo, assaporare l’emozione di un concerto, gesti che sono mancati a tutti noi e che ricominceremo pian piano a rivivere, un immenso grazie quindi all’associazione culturale Nebraska che ha deciso di ripartire con la sua attività da questo concerto-tributo. Un gesto, questo, per annunciare che siamo pronti e desiderosi di ripartire, seguendo, ovviamente, tutti i protocolli di sicurezza necessari”.

Il concerto sarà una rilettura del repertorio acustico ed elettrico del grande musicista americano e sarà anche l’occasione di una ripartenza del settore della musica, così duramente colpito in questi mesi. Per l’occasione si esibiranno in acustico il giovane Leo Meconi – che ha all’attivo collaborazioni importanti come Paolo Fresu e la collaborazione con l’importante etichetta Azzurra Records -, Lorenzo Semprini – leader di Miami & the Groovers, Roberta Montanari, corista, tra gli altri, di Elisa e Cesare Cremonini, e la band Rangzen, famosa in tutta Europa per le proprie re-interpretazioni di artisti come Beatles, Doors, Rolling Stones, Beach Boys e naturalmente Bob Dylan. L’evento rispetterà tutte le norme del protocollo anti Covid-19 e sarà a capienza limitata.

I biglietti (15 euro intero e 10 euro ridotto) sono prenotabili ai seguenti contatti: 338 8897725; 348 7967063 o assonebraska@gmail.com.

Bob Dylan è uno degli artisti più importanti ed influenti di sempre. La sua opera ha influenzato altri musicisti, scrittori, cineasti, registi teatrali, pittori, sociologi, poeti ed anche persone impegnate nel sociale e nella politica. Tra i molti riconoscimenti che gli sono stati conferiti si possono menzionare dieci Grammy Award, il Polar Music Prize nel 2000, il Premio Oscar nel 2001, il Premio Pulitzer nel 2008, la National Medal of Arts nel 2009, la Presidential Medal of Freedom nel 2012 e la Legione d’Onore nel 2013. Il 13 ottobre 2016 gli è stato conferito il Premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: “per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione della canzone americana”.