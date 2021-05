Aperitivo letterario dedicato alla poesia provenzale per l’associazione Il Glicine SPOSTATO AL COPERTO

L’Aperitivo Letterario di oggi, sabato 22 maggio alle 17.00 per l’associazione culturale Il Glicine si terrà a Sant’Alberto e, a causa del tempo, si terrà alla Sala Agrisfera, in via Bartolo Nigrisoli, 87, sempre a Sant’Alberto.

Dall’associazione si raccomandano di prenotare per ragioni di tutela anti-covid, scrivendo una mail a ilglicine.info@gmail.com. Si riceverà conferma direttamente via mail, in risposta alla prenotazione.

L’aperitivo letterario sarà un omaggio a Arnaut Daniel e ai poeti provenzali: agli albori delle lirica moderna.