Ravenna. A giugno torna “Dalle 7 alle 8”, spettacoli per famiglie al Teatro Rasi

Torna Dalle 7 alle 8, la rassegna di spettacoli per famiglie in giardino e in teatro realizzata al Rasi da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, i cui protagonisti, in questa ripartenza di tutte le attività culturali, saranno quattro conosciutissime realtà cittadine come le compagnie Teatro del Drago e Drammatico Vegetale, e le coppie artistiche Burnazzi-Carella e Lopez-Arevalos. Le proposte estive di teatro ragazzi si amplieranno poi verso il Teatro Socjale di Piangipane e il Cisim di Lido Adriano.

Sezione fondamentale e grandemente sentita delle attività di Ravenna Teatro, riparte per l’estate la programmazione di teatro per l’infanzia della Drammatico Vegetale, con una serie di spettacoli che, oltre il Teatro Rasi, coinvolgerà il Teatro Socjale di Piangipane e il Cisim di Lido Adriano, in modo da avere più occasioni possibili di incontro con i bambini e le loro famiglie.

“I problemi causati dalla pandemia a tutte le attività culturali li sappiamo benissimo – dice Pietro Fenati, direttore artistico e fondatore, insieme a Elvira Mascanzoni, della Drammatico Vegetale – ma adesso, in questo scampolo di stagione, vogliamo assolutamente provare a riallacciare i legami con il nostro pubblico, in questo caso soprattutto quello delle famiglie con i loro bambini. Il tradizionale progetto Dalle 7 alle 9 diventa quest’anno Dalle 7 alle 8, perché le circostanze impediscono l’organizzazione del pic-nic alla fine di ogni spettacolo, e ci sarà la possibilità di portare in scena quattro appuntamenti al Rasi nel mese di giugno. Poi la rassegna diventerà itinerante per il resto dell’estate, grazie alla collaborazione con il Cisim, che ci ospiterà nel cartellone Approdi, e con il Socjale».

Ma anche la fondamentale relazione con le scuole dell’infanzia verrà ripresa, in giugno, a piccoli passi (rivolgendosi agli istituti fisicamente più prossimi al Rasi, così da evitare problemi di trasporto), tramite la proposta di una serie di spettacoli inizialmente previsti per l’autunno scorso.

“Se c’è una generazione che esce davvero ferita da questa pandemia – sottolineano Marcella Nonni e Alessandro Argnani, direttori di Ravenna Teatro – è quella dei più piccoli. Quindi in questo momento di ripartenza sentiamo forte il desiderio di proporre una serie di lavori intimi, con cui poter incontrare, anche in gruppi ridotti, quella fascia d’età che probabilmente, dopo un anno e mezzo di pandemia, non ha ancora avuto modo frequentare l’esperienza teatrale. Un modo, dunque, di ricordare anche ai più piccoli l’importanza dei luoghi teatrali. Il tutto naturalmente è organizzato in assoluta sicurezza e responsabilità verso tutti”.

IL PROGRAMMA DI DALLE 7 ALLE 8:

martedì 1 giugno

Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez

Tante storie per giocare

6 – 10 anni / 40 minuti / teatro di narrazione con musica dal vivo

Tante storie per giocare è uno dei più celebri “esercizi di fantasia” di Gianni Rodari. Si tratta di un libro per ragazzi, suddiviso in venti racconti per ognuno dei quali sono offerti tre finali diversi, con l’esplicito invito a mettere in gioco l’immaginazione del lettore, che potrà così inventarne altri. Il volume chiude con i commenti stessi dell’autore, che interpreta i diversi finali, introducendo i suoi lettori nel laboratorio di un inventore di storie. Lo spettacolo è una narrazione in musica ispirata all’opera di Gianni Rodari, in cui la musica e le sonorizzazioni dal vivo introdurranno il piccolo spettatore nelle tante storie per giocarci dentro.

venerdì 4 giugno

Teatro del Drago

Il grande trionfo di Fagiolino

per tutti / 60 minuti / burattini tradizionali

Fagiolino, protagonista di questa allegra farsa tratta da un canovaccio della tradizione popolare della metà dell’Ottocento, è diventato uno dei più ricchi agricoltori e pastori del Regno di Tracia. Intrighi, incantesimi fra maghi e streghe hanno fatto perdere la favella alla Principessa Altea, ma Fagiolino, da semplice pastore, si trasformerà in prode guerriero e affronterà il Diavolo a suon di randellate per guarirla. Lieto fine con balletto per festeggiare i due novelli sposi.

venerdì 11 giugno

Drammatico Vegetale

Quattro volte Andersen

3 – 8 anni / 40 minuti / teatro di figura e di narrazione

Quella di Andersen è stata una vita spesa a scrivere e raccontare storie, a ritagliare strane e divertenti figurine nella carta, per animare il suo personale, onirico teatro della vita. Un pisello rinsecchito, un vecchio soldatino, una scatola di cartone trasformata in teatrino di figure, una forbice e poco altro, si mettono a raccontare. Oggetti-ricordo, sufficienti ad alimentare il racconto di Olechiudigliocchi, de La principessa sul pisello, delle due lumachine della Famiglia felice e del Tenace soldatino di stagno. Un semplice teatrino diventa, per la magia del teatro, il microcosmo delle nostre paure e delle nostre gioie.

martedì 15 giugno

Jenny Burnazzi e Andrea Carella

Medoro, il principe cieco

6 – 10 anni / 40 minuti / teatro di narrazione con musica dal viv

“C’era una volta una capanna nel bosco, e in questa capanna abitava il principe Medoro. Tutt’intorno crescevano sterpi e spine… No! Rose e magnolie! Rose e gelsomini…”

Come Rodari ci ha insegnato, una storia può essere in tanti modi diversi e così anche ciò che ci circonda. Il cantastorie Zerbino guida Medoro a vedere la realtà nascosta dietro alle sue paure e ai suoi desideri: “gli occhi sono fatti per vedere ciò che esiste, le cose spiacevoli come le piacevoli”. Nello spettacolo la musica della chitarra e del violoncello si intreccia al racconto e lascia spazio alla fantasia.

Si ringraziano: 700 VIVA DANTE, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, BCC Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, Coop Alleanza 3.0, Reclam, Small Size, Assitej Italia, 100 Gianni Rodari

BIGLIETTI

Posti limitati è consigliato l’acquisto online o in prevendita

Biglietto online e in prevendita 3€

Biglietto acquistato da un’ora prima dello spettacolo in biglietteria 5€

I biglietti sono in vendita su vivaticket.it

Possibilità di acquisto tramite Satispay o bonifico chiamando il 378 304 6661 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17)

Biglietteria Teatro Rasi tel. 0544 30227

aperta per le prevendite dal 27 maggio il giovedì, dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento.

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro – Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239 – 378 3046661 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 17)

biglietteria@ravennateatro.com