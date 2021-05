Ravenna. Conversazioni in Circolo: incontro con Tomaso Montanari sul patrimonio culturale

Giovedì 27 maggio, alle 18, sulla piattaforma Zoom, nell’ambito del ciclo “Conversazioni in Circolo: nuove idee di comunità”, il circolo di Sinistra Italiana Ravenna incontra Tomaso Montanari, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università per stranieri di Siena e voce attiva e autorevole nel dibattito pubblico sulla gestione del patrimonio culturale.

“Abbiamo voluto intitolare l’iniziativa “L’Onere della Bellezza” in quanto il dibattito sui beni culturali, in Italia, ha un’importanza maggiore che quasi in ogni altro paese – scrive in una nota la segretaria di Sinistra Italiana Ravenna Erika Minnetti – Avere la responsabilità di gestire un patrimonio senza uguali è senz’altro un privilegio, ma anche un compito difficile, con ricadute turistiche, economiche, infrastrutturali, urbanistiche. Tuttavia viene spesso sottovalutata la funzione di legante sociale dei beni culturali, che invece sono un patrimonio comune in grado di produrre uno sviluppo di lungo periodo. E per sviluppo non intendiamo certo la trasformazione dei nostri beni artistici e archeologici in meri gadget per turisti, come in molti sembrano auspicare. Le scelte delle amministrazioni comunali avranno sempre maggior peso, in tal senso, in quanto chiamate a nuove forme di gestione che si stanno sperimentando in molti territori.

Vogliamo che anche a Ravenna il dibattito sia di ampio respiro, aperto a nuove idee che non siano le solite privatizzazioni a tutti i costi e per questo invitiamo le cittadine e i cittadini interessati a partecipare al dibattito con Tomaso Montanari, che alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ha dedicato molto del suo impegno pubblico.”

