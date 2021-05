Accoglienza, valorizzazione, rigenerazione sono queste le tre parole chiave che caratterizzano la “mission” del Mar, il Museo d’Arte della città di Ravenna, dopo i mesi di chiusura dovuti alla pandemia. È stato inaugurato quest’oggi, 26 maggio, il nuovo ingresso al museo con accesso dai Giardini pubblici, attraverso la storica facciata cinquecentesca della Loggetta Lombardesca, alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, dell’assessora alla cultura, Elsa Signorino e del direttore del Mar, Maurizio Tarantino.

Un museo sempre più aperto a nuovi pubblici, è l’obbiettivo: aperto a tutti coloro che, passeggiando per i giardini, sceglieranno di visitare il quadriportico, (gratuitamente), e magari farsi trasportare dalle opere per continuare la visita nelle sale museo ( a pagamento n.d.r). ”

È stato infatti presentato oggi il riallestimento del quadriportico, dove sono state posizionate alcune delle opere della collezione permanente, opere di Mirko ed Emilio Greco. Sono state presentate al pubblico anche due nuove acquisizioni, esposte nelle sale del museo: l’opera iconica di Banksy “Il lanciatore di fiori” e la “Sacra Famiglia con San Giovannino e Santa Elisabetta”, di Barbara Longhi.

In merito alle opere musive della collezione permanente, prima esposte nel quadriportico, il Presidente del Museo, Mauro Brighi, e la responsabile del Coordinamento culturale del MAR, Giorgia Salerno, hanno spiegato che le opere sono state temporaneamente trasferite in un deposito, per permettere i lavori di riallestimento del quadriportico, e che troveranno una nuova collocazione nei prossimi mesi, probabilmente entro il 2021, nelle sale al pian terreno del mar, nell’ala destra, con un nuovo allestimento che ne valorizzerà le peculiarità.