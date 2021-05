Cervia riparte tra mostre, concerti, teatro, letteratura e cinema all’aperto: presentato il ricco cartellone culturale dell’estate

Cervia riparte con i suoi eventi culturali. L’Amministrazione comunale mette a frutto il lavoro realizzato durante il periodo invernale svelando la programmazione di una serie di interessanti e coinvolgenti eventi di forte spessore culturale. Teatro dei vari spettacoli è il territorio variegato e caratteristico delle località cervesi, che, spiegano dal Comune, attraverso un pensiero resiliente ha rinnovato le aree di spettacolo sottolineando la magia dei luoghi e andando alla scoperta di nuove suggestioni.

“La ripresa degli eventi culturali è un segnale di ripartenza della città. – dichiara l’Assessore alla Cultura Cesare Zavatta- Abbiamo programmato un ricco e variegato calendario, nonostante le tante difficoltà e le poche certezze, per dare un segnale positivo e offrire spettacoli di alta qualità a cittadini e turisti che questa estate soggiorneranno sul territorio”.

Qualche giorno fa è stato presentato il programma di Ravenna Festival a Cervia con Il Trebbo 2.1 che unisce la musica alle arti a tutto tondo, sottolineando un sodalizio fra Cervia e il Festival che dura nel tempo ed ogni anno migliora e cresce in caratura e spessore.

Le Mostre

Riprende la programmazione delle grandi mostre ai magazzini del sale a partire da maggio con la mostra “Il mio preferito” opere di Werter Morigi (22 maggio-15 giugno), per proseguire con “Salis”, mostra di pittura di Mauro Pipani (23 giugno-12 luglio) e “ Quattro Gallerie per un secolo d’Arte” organizzata da CNA Ravenna: mostra curata dal critico d’arte Claudio Spadoni (16 luglio-22 agosto)

Il cinema all’aperto

La verde campagna alle spalle della località marittima sarà scenario della rassegna cinematografica che si svolgerà fra luglio e agosto “ illuminando“ le aree rurali di vita e di cultura: “Ogni Campagna è illuminata”, a cura di Ziria Lab

La Musica grande protagonista

Nuovi scenari suggestivi si aggiungono ai luoghi all’aperto già consolidati con la Festa della Musica, ( 21 giugno) festival che vedrà gruppi musicali provenienti da ogni parte d’Italia esibirsi sul lungomare di Milano Marittima e nelle aree più suggestive di Pinarella e Tagliata. La festa vedrà la collaborazione della Scuola di Musica “ Rossini” e della Biblioteca di Cervia “ Maria Goia”

Spiaggia libera e saline per i concerti della Grande orchestra Città di Cervia che si esibirà anche il 14 agosto a Milano Marittima per rinnovare alla cittadina l’augurio di Buon Compleanno in rotonda 1° maggio.

Dallo scorso anno il nuovo palcoscenico dell’Arena dei Pini a Milano Marittima ha avuto un grande successo. Qui, nella pineta secolare di Milano Marittima, si esibirà l’Orchestra La Corelli con 4 appuntamenti agostani, tributi a grandi nomi del mondo musicale come Lucio Battisti ed Ennio Morricone.

I concerti del Corpo Bandistico Città di Cervia si svolgeranno in piazza Garibaldi ma anche in piazza della Repubblica e in rotonda 1° Maggioper un totale di 10 concerti in programma fra luglio e agosto.

Teatro e performance

Musica e performance dal vivo i protagonisti della rassegna “Elementi 2021” che calcheranno la scena in salina, sul molo di Milano Marittima e al Parco Fluviale di Cannuzzo, disegnando scenari incantevoli a stretto contatto con la natura, unendo l’emozione di musica e spettacoli alla emozione dei luoghi di rara bellezza che ci caratterizzano. Organizzazione: associazione ASMA

Dalla musica al teatro con la ricca rassegna teatrale estiva ( due date in maggio e giugno al teatro “ Walter Chiari” ) che si svolgerà all’Arena dei Pini fra i profumi di resina e fiori con 10 spettacoli che spaziano dal Teatro ragazzi, alla Prosa, al Comico fino all’Operetta. La rassegna si chiamerà RI-ApeRTure ed è organizzata da Accademia Perduta

Torna per la 17a edizione “Filosofia sotto le Stelle “ dal 29 luglio al 1° agosto per offrire una full immersion nel mondo filosofico con grandi nomi e scuole di pensiero. “Confini: dialoghi sui limiti e le soglie nel tempo e nello spazio dell’esistenza” porterà 4 lezioni magistrali e 3 appuntamenti di “Cafè Philo” a Cervia piazzale Salinari e piazzetta Pisacane. Organizzazione: Agenda Filosofica

Il teatro dei burattini, dedicato ai più piccoli, vede come scenari il giardino della scuola Pascoli, Il Parco Fluviale di Cannuzzo, l’Arena Palma d’Oro di Castiglione, il piazzale dell’Acquario di Tagliata e Villa Inferno: 11 spettacoli itineranti curati da Vladimiro strinati che si svolgeranno fra luglio e agosto.

Letteratura

In programma in ottobre il “Porto delle Storie”, festival letterario organizzato dalla Biblioteca comunale di Cervia che vedrà la sua anteprima il 30 giugno all’interno del cartellone di Ravenna Festival.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO SI PUO’ VISIONARE QUI:

eventi culturali estate 2021