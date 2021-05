Rassegna Dante: Faenza dedica un calendario di incontri al Sommo Poeta

Venerdì 28 maggio alle 18, presso la Biblioteca comunale Manfrediana, sarà inaugurata la Rassegna Dante a cura dell’Associazione faentina Independent Poetry e in collaborazione con la Scuola di Musica Sarti.

Il ciclo di cinque appuntamenti ricade entro la più ampia programmazione dedicata a Dante Alighieri voluta dal Comune di Faenza per celebrare il settecentenario dalla sua scomparsa.

I primi tre appuntamenti (28 maggio, 25 giugno, 23 luglio) si svolgeranno presso il chiostro della Biblioteca Manfrediana, mentre i due appuntamenti successivi (3 settembre, 10 settembre) si svolgeranno nel complesso ex Salesiani.

La Rassegna Dante non vuole soltanto celebrare e ricordare il Sommo Poeta, ma vuole creare un ponte tra le sue opere e la poesia contemporanea. Gli appuntamenti tratteranno autori e temi distinti ma sempre tesi a identificare l’influenza che un’opera maestosa come la Divina Commedia (e non solo) esercita, ancora oggi, sul nostro patrimonio linguistico e sul nostro immaginario.

L’Associazione Independent Poetry rinnova il pluriennale sodalizio con la Scuola di Musica Sarti che accompagnerà tutte le letture con una programmazione anch’essa dedicata all’universo dantesco e specifica per ogni autore e appuntamento.

L’inaugurazione del 28 maggio ospiterà il poeta e docente universitario Alberto Bertoni con la sua recente pubblicazione: L’isola dei topi (Einaudi 2021), per una prima nazionale, in presenza, della prestigiosa collana bianca Einaudi. Il M°. Massimiliano Rocchetta accompagnerà l’incontro con musiche di sua composizione eseguite al pianoforte.

Seguirà il 25 giugno l’appuntamento con Giuseppe Conte, una delle voci più significative del panorama poetico e intellettuale europeo. Il noto poeta, traduttore e narratore, presenterà il suo ultimo romanzo Dante in love (Giunti editore, 2021), una trama che vede Dante affacciarsi e riflettere, in forma di ombra, sulla nostra realtà contemporanea. La parte musicale e vocale saranno curate rispettivamente dal M°. Barbara Mazzolani e dal soprano Maria Claudia Bergantin.

Il 23 luglio il poeta mantovano Giancarlo Sissa sarà ospite della serata Dante presente per leggere i suoi versi e per raccontare l’iniziativa Tre minuti per Dante curata lo scorso marzo dall’Associazione. Nove autori contemporanei hanno lavorato sulla relazione tra la loro produzione poetica e alcune terzine della Divina Commedia, l’intero progetto si è concluso con una riflessione critica a cura di Michele Donati e sfocerà, prossimamente, nella prima pubblicazione Independent Poetry. La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali del M°. Donato D’Antonio (alla chitarra) e dal M°. Vanni Montanari (al flauto).

Venerdì 3 settembre il poeta e traduttore in lingua italiana, di origine svizzera, Fabio Pusterla presenterà il libro Cenere o terra (Marcos y Marcos, 2018), dove già il titolo stabilisce una stretta relazione con il complesso universo della Divina Commedia, citando proprio alcuni versi del IX canto del Purgatorio. Fabio Pusterla, oltre alle attività di traduzione e scrittura, dirige la collana di poesia “Le ali” pubblicata dalla casa editrice Marcos y Marcos. Il M°. Martina Drudi accompagnerà l’incontro al pianoforte.

La rassegna si concluderà il 10 settembre con il poeta veneziano Francesco Sassetto, collaboratore e redattore, per l’Associazione, della rubrica QB dialetto. La presentazione de Il cielo sta fuori (Arcipaelgo itaca, 2020) spazierà tra alcuni inferni della modernità: un viaggio nella società attuale per restituire attenzione a chi spesso passa inosservato e per riflettere su alcuni valori talvolta purtroppo negati. La parte musicale sarà curata dal M°. Roberta Ropa al pianoforte e dal M°. Domenico Banzola al flauto.

La rassegna, patrocinata e sostenuta dal Comune di Faenza, è realizzata anche con il contributo del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, oltre al fondamentale sostegno degli associati tutti.

Si ringraziano per la collaborazione: Scuola di Musica Sarti, Biblioteca Manfrediana, Faventia Sales. Si ringrazia la storica libreria faentina Moby Dick per la gestione e il reperimento libri.