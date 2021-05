Ravenna. L’analista Claudio Widmann presenta “La Divina Commedia come percorso di vita”

Maison Random, nel vasto programma di eventi promossi da per celebrare Dante Alighieri, nei 700 anni dalla morte, è lieta di invitare Claudio Widmann. In un colloquio con Ivan Simonini presenterà il saggio “La Divina Commedia come percorso di vita”. Sette giorni, lunghi come quelli della creazione; tre mondi, distanti come il cielo dalla terra; un uomo, solo come ogni uomo dinanzi al proprio destino. L’appuntamento è per il 28 maggio alle 18 presso Palazzo Baronio in via Raul Gardini 16 a Ravenna.

Il viaggio di Dante tocca il fondo delle bassezze umane e i vertici di certe esperienze sublimi, passando per il tormento della libertà e della responsabilità. È un viaggio di evoluzione e di trasmutazione, è un itinerario di elevazione.

È il percorso di vita di ogni uomo in cammino. L’inferno è luogo di inferiorità, bassezze e oscurità, è l’abisso dell’inconscietà.

Il purgatorio è un percorso in salita, che richiede progettualità e determinazione, sforzo costante e forza di volontà. È il luogo psicologico dove la coscienza si erge al di sopra dell’inconscio, è il regno dell’Io. Il paradiso Paradiso è un luogo senza spazio, che s’estende senza dimensioni al di là delle sfere celesti. È un mondo di pura luce, impalpabile e immateriale; è la sfera del Sé.

Claudio Widmann è analista junghiano, membro del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) e della IAAP (International Association for Analytical Psychology). Dopo una lunga esperienza clinica e di docenza presso varie Scuole di Specializzazione in Psicoterapia si dedica all’attività di saggista, quale autore e curatore di testi dedicati in prevalenza alla vita simbolica.

Tra i suoi volumi in catalogo le Edizioni Magi ricordano Il simbolismo dei colori, La simbologia del presepe, Il mito del denaro, Le terapie immaginative, Sul destino, Il gatto e i suoi simboli, Pinocchio siamo noi – Saggio di psicologia del narcisismo, Introduzione alla sincronicità, C’era un ragazzo che come me – L’eternità breve dell’archetipo giovanile.

