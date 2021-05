Facebook oscura la pagina del Mar di Ravenna per via dei nudi di Paolo Roversi

Facebook, si sa, usa criteri piuttosto strani per la pubblicazione di contenuti. Capita che oscuri pagine dal chiaro contenuto artistico solo perché sono accompagnati da immagini di nudo e che invece lasci “in chiaro” e accessibili a tutti post che inneggiano all’odio razziale, sessista o di altro tipo. Nella censura bacchettona di Facebook è incappato anche il MAR che, infatti, informa come “oggi la pagina Facebook del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna è stata sospesa a causa di un post nel quale sono state utilizzate alcune fotografie artistiche di Paolo Roversi, protagonista della mostra Paolo Roversi – Studio Luce in programma al MAR fino a domenica 6 giugno 2021. Nell’attesa di aver nuovamente la possibilità di condividere attraverso Facebook le nostre iniziative, invitiamo il pubblico a venire direttamente a visitare la mostra per ammirare le splendide fotografie che hanno provocato questo spiacevole inconveniente.”

Ci associamo all’invito del MAR: visitate la mostra di Paolo Roversi. Le foto sono splendide. Anche i nudi. Anzi, soprattutto i nudi.