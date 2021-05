A più di un anno di stop degli eventi culturali a causa dell’emergenza Covid-19, al Centro Culturale CISIM di Lido Adriano torna la dodicesima stagione del Festival che, negli anni passati, concludeva la stagione invernale del Centro.

Cinque giorni di festival, con quattro realtà locali, Studio Doiz, WeReading, Manuel Pistacchio e Comaneci.

Il lato oscuro della costa APS propone una Festa della Repubblica a Lido Adriano rivista, riprogettata a causa dell’emergenza ancora in atto, realizzata grazie al contributo di Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, con la voglia di gridare che C’è ancora una città (titolo della rassegna che fatto riaprire le porte del CISIM dopo 14 mesi).

Sabato 29 e Domenica 30 maggio: Studio Doiz con lo spettacolo teatrale La Stradona. Autobiografia di una regione allo specchio

Lunedì 31 maggio: Mirko Kiave – We Reading con la lettura L’Animale Dentro

Martedì 1 giugno: Manuel Pistacchio live

Mercoledì 2 giugno: Comaneci live

29/30 Maggio

STUDIO DOIZ

LA STRADONA

di Iacopo Gardelli

con Lorenzo Carpinelli

video di Vladimiro De Felice

una produzione Studio Doiz

in collaborazione con Cisim e Home Movies – Sguardi in Camera

Apertura porte ore 19.00 – Inizio Spettacolo ore 21.00

Contributo soci 5 euro

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – INGRESSO RISERVATO AI SOCI AICS 20/21

INFO CISIM: FB CISIM / IG CISIMLIDOADRIANO / cisim.lidoadriano@gmail.com / 389 6697082 (anche Whatsapp)

La via Emilia è il midollo che ha portato linfa alle nostre città, la vena che ha fatto scorrere la nostra cultura, l’utero in cui siamo stati concepiti. Rigida e severa nella sua razionalità mediterranea, ma anche lunare e nordica quando è avvolta dalle nebbie invernali; simbolo dell’operosità umana, disseminata com’è di magazzini e aziende, ma anche via di campagna, circondata da campi silenziosi e infiniti: lungo questa “stradona” convivono tutti i caratteri che segnano il nostro modo di vivere – i caratteri che ci hanno formato.

La via Emilia diventa così lo specchio di questa regione, come ogni madre è lo specchio di suo figlio. In questo monologo, che è in realtà un dialogo serrato con una madre muta e archetipica, si percorre un viaggio a episodi da Piacenza a Rimini, dal Po all’Adriatico; un viaggio individuale, fatto di avvenimenti comuni, ma proprio per questo universale, come il percorso di formazione di ciascuno di noi. Dall’infanzia alla maturità anche questa “vita in viaggio” (o “viaggio in vita”) è marcata da un continuo e ambivalente rapporto con la Madre, totem che custodisce in sé, in un groviglio impossibile da recidere, radici e nevrosi, conforto e maledizione.

Per completare questo viaggio biografico, lo spettacolo riflette sui nostri modelli e sulla nostra storia, quasi che la regione si osservasse nuda e riflessa in uno specchio: in suo figlio. Dalla nascita del tricolore, la bandiera della madre-patria, a Reggio Emilia nel 1797, ai grandi autori che hanno contribuito a formare il nostro panorama simbolico. Panorama visivo, con Federico Fellini; ma anche testuale, attraverso una passeggiata “a stazioni” fra i nostri più importanti poeti, da Dino Campana a Roberto Roversi, da Attilio Bertolucci a Marino Moretti e Antonio Delfini, da Giovanni Pascoli a Tonino Guerra.

31 Maggio

MIRKO KIAVE | WE READING

L’ANIMALE DENTRO

Dalle strofe del rap italiano ai poeti dell’antimafia

Apertura porte ore 19.00 – Inizio Reading ore 20.45

Ingresso Gratuito

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – INGRESSO RISERVATO AI SOCI AICS 20/21

Mirko Filice, cosentino di origine, classe 1981 inizia a scoprire ed amare l’hip hop sin da giovanissimo, ed altrettanto presto comincia ad impegnarsi per far sì che questo diventi la strada della sua vita: i suoi primi lavori infatti, vedono la luce nel 2000, con lo pseudonimo di Kiave, “aka” con il quale è conosciuto in tutta Italia. Frequenta la facoltà di Filosofia, nell’Università di Cosenza, cercando di conciliare gli studi accademici con la sua attività dal vivo ed in studio. Kiave, in parallelo, si afferma velocemente come eccellente freestyler.

La sua discografia da solista prende l’avvio nel 2005 e da li non si ferma più: nel corso degli anni pubblica 7 album ufficiali, vari mixtape, EP e collabora con i maggiori nomi della scena rap italiana. La sua carriera è legata all’etichetta discografica Macro Beats, importantissima realtà nella musica indipendente italiana.

I suoi album raccolgono consensi e recensioni sui migliori siti così come sulle migliori testate italiane, che definiscono il rap di Kiave intelligente, fuori dai soliti canoni del genere che spesso cercano di scimmiottare il trend americano. KIAVE ad oggi è uno dei rapper più apprezzati del panorama nazionale, capace di far convivere testi profondi con il più puro intrattenimento: partito come indiscusso campione di freestyle è diventato con gli anni un abile liricista e fine compositore della forma canzone più classica, amato soprattutto per la sua abilità nello storytelling.

La sua musica oltre che ai più talentuosi artisti del rap americano, è ispirata in larga parte dai grandi poeti della musica italiana -De Andrè, Gaber, Tenco-, i quali sono stati un tassello fondamentale della sua formazione umana e musicale. La sua musica lo porta a suonare diffusamente in giro per l’Italia tra club e festival, collezionando una media di 60 date all’anno.

We Reading è un’idea differente. Sono lettori e letture che non ti aspetti. È un nuovo modo di vivere la parola scritta attraverso la voce e lo stare insieme. Sono incontri in cui un lettore non convenzionale sceglie secondo il proprio gusto l’autore o il tema dell’incontro e come impostarlo: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance. We Reading è anche un portale, un network di gruppi di ragazzi, tutti volontari, che scelgono di riproporre questa forma di spettacolo nella propria città: a Torino, Milano, Bologna e tante altre.

1 Giugno

MANUEL PISTACCHIO live

PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA ASSOLUTA DEL NUOVO DISCO SCORDATO CUORE – co-produzione Brutture Moderne e CISIM

Apertura porte ore 19.00 – Inizio Concerto ore 20.40

Ingresso Gratuito

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – INGRESSO RISERVATO AI SOCI AICS 20/21

La formazione romagnola è attualmente composta da Diego Pasini (testi, voce e chitarra), Lorenzo Camera (synth e arrangiamenti, attivo anche nei Ponzio Pilates e con l’alias Mondoriviera), Francesco Giampaoli (basso e synth, noto per la militanza in Sacri Cuori e GDG Modern Trio) e Arianna Pasini (chitarra, tastiere e seconde voci, già negli Urali). Manuel Pistacchio è quindi dato dall’assemblaggio di quattro musicisti gravitanti tra Rimini, Ravenna e Bologna e operativi soprattutto tra Igea Marina e Lido Di Dante, dove sono rispettivamente ubicati l’Home Studio di Camera e lo studio Al Mare di Giampaoli, location delle session di registrazione.

Camera e Giampaoli si sono inoltre occupati della produzione del disco, mixato successivamente da Camera. La dimensione di gruppo è adesso senz’altro più forte e ha portato con sé maggiore eterogeneità nel songwriting, caratterizzato da un parziale distacco dalla precedente estetica lo-fi in favore di sonorità più piene e di un groove più coinvolgente. Ciò che resta immutata è la volontà di caratterizzare ogni pezzo, quasi come se ognuno di essi fosse un individuo con la propria specifica identità da scoprire.

1 Giugno

COMANECI live

Oltre Rob a Bank, l’ultimo album dei Comaneci, durante il concerto verranno suonati due nuovi brani in anteprima.

Apertura porte ore 19.00 – Inizio Concerto ore 20.40

Contributo Soci 6 euro

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – INGRESSO RISERVATO AI SOCI AICS 20/21

I Comaneci nascono nel 2005 a Ravenna fondati da Francesca Amati, alla quale dal 2009 si affanca dopo un paio di E.P. autoprodotti e un primo album, Volcano, Glauco Salvo con chitarra e banjo. Seguono una lunga serie di concerti in Italia e all’estero accompagnati tra il 2009 e il 2012 dalla produzione di due dischi. Dal 2017 il batterista Simone Cavina, entra in pianta stabile nella formazione per le registrazioni di Rob a Bank, quarto lavoro in studio della band, in uscita a maggio 2018 per Tannen Records. Conosciuti grazie a una intensa attività dal vivo, i Comaneci hanno anche partecipato a colonne sonore – Provincia Meccanica e Acciaio di Stefano Mordini, Supranatura di Dem e Seth Morley, a una campagna promozionale del Ministero dei Beni Culturali e collaborato con illustratori come Ericailcane, Giuseppe Palumbo, Bernardo Carvalho, Marina Girardi, Rocco Lombardi, Mara Cerri.