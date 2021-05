Nel vasto programma di eventi promossi da Maison Random per celebrare Dante Alighieri, nei 700 anni dalla morte, c’è una serie di installazioni dell’artista Aaron Nachtailer dal titolo “Mi Inferno / Tu Paradiso – Miraggio”. Il punto di partenza della serie “Mi Inferno / Tu Paradiso“ è la città di Ravenna, capitale bizantina, dove Dante è vissuto negli ultimi anni e morto. Le opere verranno realizzate una dopo l’altra a fianco dei monumenti Unesco: dal Battistero Neoniano alla Basilica di San Vitale, dal Mausoleo di Galla Placidia, alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe e altri luoghi da scoprire. Da qui le opere saranno esposte a Firenze, Parigi, Buenos Aires.

Miraggio è un’opera poetica ed immaginativa. La traduzione, con il linguaggio dell’arte contemporanea, della visione Dantesca: il percorso di Dante dentro le viscere della terra, il cammino verso l’emisfero australe è a testa in giù, un mondo rappresentato alla rovescia. Essere in relazione con la natura è una condizione peculiare per l’artista. Ciò che distingue maggiormente il lavoro di Nachtailer è costantemente espresso in una dimensione poetica, in immagini che assumono forme molto dense ma estremamente semplici. L’artista mostra l’invisibile nascosto nel visibile e l’opera è avvolta da un’atmosfera enigmatica e oracolare.

Il lavoro si trasforma in energia poetica con i meccanismi dell’immaginario e dell’interiore. I suoi alberi, tendono a un’immagine mentale assoluta, alberi non intesi come segni figurativi, ma come strumenti di una pratica rituale. L’obiettivo è mantenere gli esseri umani in armonia con la natura, in modo che il mondo segua la sua naturale evoluzione. La natura come centro dell’universo, alla ricerca di una nuova ritualità. L’arte negli spazi pubblici è uno strumento chiave per creare una cultura in evoluzione: riflettere sulla società, aggiunge significato ai luoghi evidenziando l’unicità e ha il potere di fungere da intersezione tra passato, presente e futuro e tra le varie discipline e idee. Perchè il verde diventi “cultura”. I luoghi e le riprese di Ravenna sono stati concessi grazie alla Arcidiocesi di Ravenna e Cervia. Con il Patrocinio della Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia.

Maison Random, una istituzione privata per l’arte contemporanea, fondata in Francia, molto più che uno Spazio per l’arte, è anche un private Club per sperimentare nuovi modi di relazionarsi all’arte, dove sono accolti ospiti provenienti da tutto il mondo. La sede di Ravenna è a Palazzo Baronio, in via Gardini, uno dei palazzi più imponenti della città, costruito nel ‘700, prima dimora di nobili famiglie, poi Circolo Cittadino per oltre 100 anni, ora sede di Maison Random (www.maisonrandom.org).

Aaron Nachtailer è artista impegnato in una profonda ricerca di connessione con se stesso, esplorando idee piuttosto che estetiche convenzionali, fluendo tra sculture e installazioni: il suo lavoro evidenzia immediatamente la ricerca di una nuova spazialità. Caratterizzata dall’utilizzo di materiali naturali, introduce forme primitive ed elementi distintivi. Nato in Patagonia, vive e lavora tra Europa e America (www.aaronnachtailer.com).