Ravenna. “Tante storie per giocare”, al teatro Rasi l’omaggio a Gianni Rodari di Arevalos/Lopez

Con lo spettacolo “Tante storie per giocare” riparte ‘Dalle 7 alle 8’, la rassegna di spettacoli per famiglie in giardino e in teatro realizzata al Rasi da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro. Inserito inizialmente nel percorso su Gianni Rodari, di cui nel 2020 si celebrava il centenario della nascita, ora finalmente arriva il progetto “Tante storie per giocare” – teatro di narrazione con musica dal vivo. Il progetto è a cura di Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez, prodotto da Ravenna Teatro/Drammatico Vegetale. Appuntamento martedì 1 giugno alle 19 con Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez “Tante storie per giocare” dai 6 – 10 anni, 40 minuti, teatro di narrazione con musica dal vivo.

Tante storie per giocare è uno dei più celebri “esercizi di fantasia” di Gianni Rodari. Si tratta di un libro per ragazzi, suddiviso in venti racconti per ognuno dei quali sono offerti tre finali diversi, con l’esplicito invito a mettere in gioco l’immaginazione del lettore, che potrà così inventarne altri. Il volume chiude con i commenti stessi dell’autore, che interpreta i diversi finali, introducendo i suoi lettori nel laboratorio di un inventore di storie. Lo spettacolo è una narrazione in musica ispirata all’opera di Gianni Rodari, in cui la musica e le sonorizzazioni dal vivo introdurranno il piccolo spettatore nelle tante storie per giocarci dentro.

«” tre racconti che compongono Tante storie per giocare – spiega il pianista, polistrumentista e compositore Matteo Ramon Arevalos – sono Il tamburino magico, Pinocchio il furbo e Taxi per le stelle, associati a un commento musicale ogni volta diverso. Il primo vedrà un intreccio continuo tra musica e testo, il secondo è una sorta di testo cantato con una canzone che abbiamo composto, mentre l’ultimo è un intreccio con musica di campana tibetana, tastiera e altri vari strumenti per sottolineare il testo, che è il corpo più importante”. Questa lettura musicale si rivolge alla platea del teatro ragazzi, ma a fronte della genialità di Rodari e del talento di Lopez e Arevalos si presenta come un lavoro fruibile da qualsiasi pubblico.

