Dal 1° giugno Faenza si anima con la seconda edizione di Balconi & Cortili

L’associazione Rumore di Fondo propone per il secondo anno la rassegna Balconi&Cortili, all’interno del progetto Ripartiamo con la Cultura promosso dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Materiali Musicali e Faenza Centro.

Le serate, organizzate in collaborazione con Faenza Centro, coniugano la valorizzazione di artisti del territorio con la proposta di repertori di qualità adatti al grande pubblico. Particolare attenzione al coinvolgimento di artiste donne, con una programmazione che coniuga in tutte le serate la presenza di musiciste e cantanti.

Il programma parte il 1 giugno con la performance di Jennifer Vargas accompagnata da Davide Lavia, con i suoi brani soul, pop & RnB e prosegue il 4 giugno con l’omaggio a Fabrizio de Andrè di Mariasole e Francesco Chiari, un gradito ritorno dopo il grande successo dello scorso anno, e l’11 giugno con La Volta Buona, che propone un vasto repertorio di successi internazionali del rock e del folk, arrangiati in modo originale e riproposti al pubblico in chiave acustica.

Dopo l’esibizione il 16 giugno di Valeria Magnani e Federico Baldassarri, in un viaggio dentro la più bella musica internazionale inglese e americana, la conclusione si avrà il 25 giugno con Soul Din Do, un duo che sposa l’animo selvaggio del rock con quello più raffinato del soul.

All’interno del cartellone ci sono inoltre due appuntamenti particolari: il primo vedrà la partecipazione del Trio Italiano impegnato in una raccolta fondi per La Piccola Betlemme insieme a Materiali Musicali. Il concerto, in attesa di applaudirli nel tradizionale appuntamento di Ferragosto sotto le Stelle, si terrà il 9 giugno in Piazza San Francesco.

Il secondo appuntamento, che si terrà il 15 giugno in Corso Matteotti presso il 19.86Faenza vedrà la partecipazione della redazione di ANG Faenza Indie, la web radio dedicata alla musica Indie nata da un progetto organizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Giovani e che ha la propria sede presso la Casa della Musica di Faenza. Gli speaker della radio intervisteranno ospiti e pubblico presente nell’attesa dell’esibizione dell’ospite della serata, Moris Pradella, chitarrista, cantante, polistrumentista, già membro dell’orchestra di Mario Biondi e voce dei Quintorigo. La serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina fb @faenzaindie

Gli spettacoli saranno effettuati a partire dalle ore 20.30, tranne il 1 e 16 giugno che avranno luogo alle 19.30.

Informazioni e aggiornamenti sulla pagina fb casadellamusicafaenza