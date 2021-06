Faenza, Teatro Masini Estate 2021: una rassegna con più appuntamenti e nuovi spazi. Fra i protagonisti Giacobazzi, Guerritore, Cristicchi, Yilmaz

Dopo le riaperture primaverili del Teatro Masini e per “sanare” tanti mesi di assenza di spettacolo dal vivo, è stata presentata oggi l’edizione 2021 della storica rassegna TEATRO MASINI ESTATE in una versione ampliata: nel numero degli spettacoli, nelle espressioni artistiche proposte e negli spazi interessati che, oltre al “salotto” di Piazza Nenni/Molinella, coinvolgerà quest’anno anche il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.

Organizzato dall’Amministrazione Comunale di FAENZA, Unione della Romagna Faentina e Accademia Perduta/Romagna Teatri, grazie al prezioso e costante sostegno di Tampieri SpA e S.F.ER.A., Teatro Masini Estate 2021 sarà una vera e propria celebrazione delle arti sceniche dal vivo che da giugno a settembre porterà in città Prosa, Comici, Teatro Contemporaneo, Musica, Operetta, tantissimo Teatro Ragazzi e un’Opera teatrale per voce e musica sinfonica: il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi, accompagnato dall’Orchestra Maderna, Paradiso. Dalle tenebre alla luce, in cui il celebre cantautore/attore romano si cimenta con il poema dantesco offrendo il suo sempre originale e suggestivo punto di vista.

Oltre a Cristicchi, ad animare il palcoscenico di Piazza Nenni arriveranno i Musicanti di San Crispino cui spetterà l’onore di aprire la rassegna con un grande concerto-spettacolo a ingresso gratuito. Seguiranno: Giuseppe Giacobazzi, Monica Guerritore, Anna Mazzamauro, Madame Drusilla Foer, la regina della stand up comedy italiana Michela Giraud e la compagnia di operette Corrado Abbati.

Una parte importante della Stagione sarà come sempre occupata dal Teatro Ragazzi: ben 8 appuntamenti nei consueti lunedì sera di giugno e luglio in Piazza Nenni e, quest’anno, altri 5 appuntamenti specificamente destinati al teatro di narrazione e di figura che andranno in scena nel mese di agosto al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche.

Si aggiunge poi la novità del cartellone Contemporaneo Estate, grazie al quale saranno indagate alcune delle nuove tendenze drammaturgiche, portato in scena da Artisti già affermati – come Serra Yilmaz, Daniela Piccari, Roberto Anglisani e le compagnie Teatro delle Albe / Teatro delle Ariette – unitamente alla giovanissima (ma già pluripremiata) formazione Les Moustaches con La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza, uno spettacolo poetico e feroce al contempo prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri con Società per Attori. Le cinque proposte di questo cartellone andranno in scena tra Piazza Nenni, MIC e Museo Carlo Zauli.

Teatro sotto le Stelle in Piazza Nenni / Molinella

Venerdì 9 luglio 2021 – ore 21.15 – MUSICANTI DI SAN CRISPINO – Concerto-spettacolo di apertura della rassegna. I Musicanti di San Crispino nascono nel 2000 quando irrompono, insieme ai loro ottoni, a una festa per le strade del paese di Modigliana. Il gruppo si è formato ispirandosi all’esempio dei suonatori girovaghi del secolo scorso. Dal liscio al rock, dal reggae al pop, in pochi anni si sono guadagnati l’amore del loro pubblico, anche grazie alla loro capacità di unire sul palco un numero esagerato di strumenti tra ottoni, legni, percussioni e chitarre. A loro l’onore di inaugurare l’edizione 2021 di Teatro Masini Estate con un grande concerto-spettacolo a ingresso gratuito. Ingresso gratuito (consigliata la prenotazione telefonica al numero 0546 21306).

Giovedì 15 luglio 2021 – ore 21.15 – GIUSEPPE GIACOBAZZI – Del mio meglio di e con Andrea Sasdelli. Del mio meglio raccoglie vent’anni di palcoscenico. Vent’anni di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta di “album delle figurine”. Sarà una raccolta delle migliori “storie” che Giuseppe ha fatto conoscere e apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità. Il tutto condito in “salsa” romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da Giacobazzi in qualcosa di unico e assolutamente originale. Del mio meglio è uno spettacolo della durata di un’ora e mezza, composto da cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i “pezzi” di cabaret che più ha amato in questi anni. Posto unico 30 €.

Mercoledì 21 luglio 2021 – ore 21.15 – MONICA GUERRITORE – Dall’Inferno all’Infinito. Monica Guerritore si ricopre dei fasti dell’interprete, di colei che si appassiona, che si anima nei ricordi e nella lettura di uomini e donne che hanno impresso, con pregio, forza e passione, parole inconfutabili riguardo all’essenza umana. Dall’Inferno all’Infinito rende la Guerritore un involucro trasparente e traspirante di emozioni. Da Dante, designato ad essere il traduttore più rappresentativo del rapporto dell’uomo con la paura dell’inferno, si passa allo struggente dolore dell’abbandono di Patrizia Valduga nelle descrizioni della luttuosa fantasia nelle Cento Quartine, metamorfosi incostante dello stato d’animo, come della malinconia di amori non corrisposti avvolti dalla menzogna in un celato sortilegio di Elsa Morante, fino alla supplica di Pasolini alla propria madre, in un complicato e platonico amplesso d’amore privo di condizioni. Posto unico 22 €.

Giovedì 29 luglio 2021 – ore 21.15 – COMPAGNIA CORRADO ABBATI – Sul bel Danubio blu. Con musica di Johann Strauss da un’idea di Corrado Abbati. Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un’intera epoca: Sul bel Danubio blu. Più che un semplice valzer, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione. Un’espressione di buonumore, di voglia di vivere. Ecco dunque uno spettacolo pieno di gioia, una grande festa piena di emozioni in una gioiosa atmosfera dove a simpatici aneddoti, immancabili equivoci comici, si unisce una colonna sonora che spazia da brani famosissimi ad altri che saranno una piacevole sorpresa per il pubblico. Una “rivista” dove il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti melodici uniscono e fondono, in una sequenza di allegri e spensierati episodi, gli stilemi delle espressioni teatrali tipiche dell’epoca: dalla commedia all’operetta, dalla musica da ballo all’opera. Uno spettacolo pieno di leggerezza e seduzione dove, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché questa è musica che scioglie i cuori e scalda l’anima. Posto unico 20 €.

Sabato 1 agosto 2021 – ore 21.15 – SIMONE CRISTICCHI con Orchestra Bruno Maderna – Paradiso. Dalle tenebre alla luce dalla Divina Commedia di Dante Alighieri di Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli, musiche di Valter Sivilotti e Simone Cristicchi, canzoni e regia di Simone Cristicchi. A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta Paradiso, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince. Lo spettacolo è co-prodotto da Elsinor, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Arca Azzurra e Fondazione Istituto Dramma Popolare. Posto unico 25 €.

Giovedì 5 agosto 2021 – ore 21.15 – ANNA MAZZAMAURO – Com’è ancora umano Lei, caro Fantozzi di Anna Mazzamauro – accompagnamento musicale di Sasà Calabrese (pianoforte e chitarra). “Mi sono sempre chiesta legittimamente che nome avesse la signorina Silvani, alla quale Paolo Villaggio ha regalato eternità e che io, da tramite riconoscente e in debito, ho contribuito a mantenere. Ma la Silvani sono io! Adesso provate a chiamare la Silvani con il mio nome. Anna Silvani. È perfetto. Allora come Anna Silvani soltanto io posso, con il mio nome e col suo cognome, raccontare Paolo raccontando Ugo. E leggeremo insieme il nostro incontro, il suo primo film, il mio divertente impatto con il cinema e via via vent’anni della nostra vita professionale a puntate, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata.” (Anna Mazzamauro) Posto unico 22 €.

Mercoledì 25 agosto 2021 – ore 21.15 – DRUSILLA FOER – Eleganzissima di Drusilla Foer, direzione artistica di Franco Godi. Il recital è un mish-mash emotivo e musicale, scritto e diretto da Madame Foer, che racconta, con humor tagliente e commovente malinconia, aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita che Drusilla Foer interpreta accompagnata al pianoforte dal Maestro Loris di Leo e con la partecipazione di Nico Gori, solista d’eccezione al clarinetto e al sax. Madame Foer canta i brani di Brel/Battiato, Chaplin, Winehouse, Gaber, Jannacci, Bowie, Don Backy, Tosti/D’Annunzio, Milly e altri. Il pubblico si troverà coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. Posto unico 25 €.

Giovedì 16 settembre 2021 – ore 21.15 – MICHELA GIRAUD – La verità, nient’altro che la verità, lo giuro! di Marco Vicari e Michela Giraud. Dopo due anni di astinenza da palco, la regina della stand up comedy italiana torna finalmente a calcare le scene. Una pandemia mondiale ha acuito il suo stile corrosivo con il risultato di un nuovo, esilarante monologo. Tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta della curvy” e uno studio antropologico sulle “ragazze con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni “italiote”. Posto unico 20 €.

Prevendite di tutti gli spettacoli: da sabato 26 giugno a sabato 3 luglio 2021 e dal giorno antecedente le date di rappresentazione dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi) presso la Biglietteria del Teatro Masini. Nelle sere di spettacolo la biglietteria nel Voltone della Molinella apre un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da lunedì 28 giugno dalle ore 11 alle 13 (dal lunedì al venerdì). Vendita on-line: Vivaticket da domenica 27 giugno 2021. In caso di maltempo gli spettacoli si effettueranno al Teatro Masini.

Contemporaneo Estate

Sabato 17 luglio 2021 – ore 21.15 al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche – SERRA YILMAZ – Il Ballo, di Francesco Niccolini dall’omonimo romanzo di Irène Némirovskj e con Maria Giulia Cester (pianoforte), regia di Roberto Aldorasi. Il Ballo è una storia perfetta: pochi personaggi, disegnati in un lampo e con brevi tratti, eppure perfettamente riconoscibili, e un incedere di eventi che precipitano in pochi giorni verso una fine inattesa e tragicomica, stupida, piccola eppure enorme, per le conseguenze sulle persone coinvolte. Una famiglia di arricchiti, provinciali e ignoranti, una moglie che non vuole invecchiare e che sa di potersi finalmente godere la vita. Un marito che pensa solo agli affari e non riesce a porre argine alle volontà smodate e ai dispetti della consorte. Una figlia quattordicenne che sta abbandonando il corpo di ragazzina crisalide per diventare femmina e donna, con tutto il caleidoscopio di sentimenti, desideri e sofferenze della sua età. Intorno un mondo di “nemici”, secondo la gretta e sprezzante filosofia della padrona di casa: una istitutrice inglese, una maestra di pianoforte, un maggiordomo e una servitù buona solo a rubare pane e stipendio. Tutti insieme vivono l’attesa del grande ballo, una festa danzante che la “signora” vuole offrire a tutti i nobili e ricchi della città – qualunque essa sia – per affermare ricchezza e strapotere della famiglia. Ha pensato a tutto, e tutto trasuda arroganza ed eccessi. Ha solo trascurato un dettaglio, un piccolo dettaglio: la sua adorata bambina… “Il Ballo” è il romanzo breve attraverso il quale la giovanissima scrittrice russa trapiantata a Parigi si affermò in Francia nel 1930: una carriera folgorante, con romanzi strepitosi, ricchi di una umanità complessa e spesso ributtante, volgare, pronta a tutto per la ricchezza e per soddisfare le proprie voglie. Figlia di un banchiere russo che sopravvive alla Rivoluzione d’Ottobre, e di una donna in tutto e per tutti identica alla protagonista di questo romanzetto geniale, Irina (poi Irène) Némirovsky attraversa in prima persona la grande storia della prima metà del Novecento, pagandone le conseguenze: morirà ad Auschwitz, da sola, nel 1942, un mese dopo essere stata internata. I suoi romanzi sono rimasti per molti anni in una valigia. (Francesco Niccolini)

Venerdì 23 luglio 2021 – ore 21.15 in Piazza Nenni/Molinella – LES MOUSTACHES – La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza. Miglior spettacolo, Premio Fersen e Premio della Critica al Roma Fringe Festival 2020. Selezionato per Venice Open Stage 2020 – Finalista di Direction Under30 2020. Semifinalista In-Box 2021. Ciccio Speranza è un ragazzo grasso ma leggero, con un’anima talmente delicata che potrebbe sembrare quella di una graziosa principessa nordeuropea. Ciccio Speranza vive in una vecchia catapecchia di provincia dove si sente soffocare, come una fragile libellula rosa in una teca di plexiglass opaco. Ciccio Speranza ha un sogno troppo grande per poter rimanere in un cassetto di legno marcio: vuole danzare. In una sperduta provincia di un’Italia sperduta, la sperduta famiglia Speranza vive da generazioni le stesse lunghissime giornate. Sebbastiano è il padre di Ciccio, violento e grave come un tamburo di pelle di capra in un concerto di ottavini. Dennis è il fratello di Ciccio, con un’apertura mentale di uno che va a Bangkok e spacca tutto perché non sanno fare pasta, patate e cozze. Solo, in fondo, nella sua fragilità, Ciccio vuole scappare da quel luogo che mai ha sentito come casa. Attraverso il suo gutturale linguaggio, il suo corpo grassissimo e il suo sogno impacciato, il nostro protagonista in tutù rosa, non smetterà mai di danzare, raccontandoci la sua vita così come la desidera. Lo spettacolo, scritto da Alberto Fumagalli (che ne è anche regista con Ludovica D’Auria) e interpretato da Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Antonio Orlando, è una co-produzione di Società per Attori e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Martedì 27 luglio 2021 – ore 21.15 al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche – DANIELA PICCARI – Fantastorie. Racconti in musica e canzoni con testi di Nino Pedretti, musica di Andrea Alessi con Dimitri Sillato (pianoforte) e Andrea Alessi (contrabbasso). Gli animali sono i personaggi della narrazione musicale che proponiamo e sono loro che ci permettono di ascoltare due autori straordinari in un incontro tra poesia e scienza: Nino Pedretti e Temple Grandin. Il mondo affascinante di esseri che restano sempre misteriosi, da tanti punti di vista, ci offre risorse da esplorare come se a contatto con lo sconosciuto potessimo riascoltare un nostro inizio (“Lo sa chi cerca per tempi lontani e favolosi un uomo antico, immaginoso e tenero… e trova l’etrusco costellato di fiori e d’animali, sereno di fronte al suo mare” come dice il poeta Pedretti). Lo sconosciuto che parla una lingua tutta sua è il protagonista delle storie, dunque, e anche se non pretendiamo di capire la totalità di un altro mondo vorremmo almeno conoscerne l’alfabeto. Siamo affascinati dalle scoperte che illuminano un frammento del nostro buio, come se non importasse sapere tutto finalmente, ma entrare in sintonia profonda con l’essere animato.

Mercoledì 4 agosto 2021 – ore 21.15 al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche – ROBERTO ANGLISANI – Il Minotauro di Gaetano Colella, musiche Mirto Baliani, regia Maria Maglietta. “Il progetto che Maria Maglietta ed io abbiamo sviluppato, con l’intervento musicale di Mirto Baliani, nasce dall’intento di affrontare il tema della diversità. Abbiamo innanzitutto cercato di non restringere questo tema ad una diversità specifica, ma abbiamo deciso di parlare della diversità in una forma archetipa. Per questo ci siamo rivolti a una figura mitologica come il Minotauro. Anni addietro ero stato colpito dalla lettura de Il Minotauro di Dürrenmatt, dove viene messa in evidenza la solitudine del diverso e il suo desiderio di incontrare l’altro. Dürrenmatt rinchiude il Minotauro in un labirinto di specchi creando così per lui una finta moltitudine di minotauri che lo circondano, ma che non sono altro che immagini rispecchiate di lui stesso. I minotauri specchiati danno al Minotauro la sensazione di non essere solo, ma sono così uguali a lui che lo fanno sentire ancora più solo. Quando arriva Teseo travestito da Minotauro, allora il Minotauro si accorge di avere davanti un diverso da sé. E per la felicità comincia a danzare, e danza la danza della fratellanza, la danza dell’amicizia, e quando si butta a braccia aperte verso Teseo e lo abbraccia, proprio in quel momento Teseo lo pugnala alle spalle. Un altro testo che ha ispirato il nostro lavoro è il racconto di Borges, Asterione. In questo racconto Borges ci descrive la reazione della gente alla vista del Minotauro che è uscito dal labirinto e cammina nel paese. Le reazioni sono così violente e discriminanti che il Minotauro torna a rifugiarsi nella sua prigione, Il labirinto, creato per difendere gli uomini dal Minotauro e per difendere il Minotauro dagli uomini. E il labirinto è il centro della nostra creazione. Il drammaturgo Gaetano Colella ha immaginato un incontro tra il Minotauro e Icaro ragazzino. I due si incontrano grazie ad un pallone lanciato per sbaglio nel labirinto da Icaro che andrà a recuperarlo e lì vedrà per la prima volta “Il Mostro” di cui tutti hanno paura. Ma Icaro non fugge e piano piano conosce quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne diventa amico fino a tentare di difenderlo da Teseo che è venuto per ucciderlo. Non ci riuscirà e non gli resterà altro che difendere il suo amico in un discorso alla città di Creta che non ha saputo ascoltare e quindi non ha potuto conoscere e di conseguenza amare uno dei suoi figli: il Minotauro”. (Roberto Anglisani)

Lunedì 30 e martedì 31 agosto 2021 – ore 21.15 al Museo Carlo Zauli – TEATRO DELLE ALBE/RAVENNA TEATRO – TEATRO DELLE ARIETTE – Pane e petrolio di Paola Berselli, Luigi Dadina e Stefano Pasquini con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini, regia di Stefano Pasquini. Il progetto nasce dal desiderio di un incontro umano e artistico, un incontro preparato nel tempo, quasi senza volerlo, perché i percorsi di ricerca teatrale delle due compagnie sono stati, già da molti anni, percorsi paralleli, che si osservavano, si chiamavano, dialogavano e avevano bisogno prima o poi di convergere. “Grazie a questi sentieri abbiamo ritrovato le nostre radici, le umili origini di figli di quel mondo contadino e operaio, incarnato nei simboli della falce e del martello. Un mondo oggi apparentemente scomparso. La società contemporanea, che viaggia a velocità supersonica, ne conserva incrostate le tracce nelle Periferie e nelle Province. Lì abita il nostro popolo e stanno i nostri spettatori ideali, lì vivono i ragazzi e i cittadini che frequentano i nostri laboratori, che fanno teatro con noi, da Lido Adriano a Valsamoggia, da Diol Kadd a Calais. Siamo cresciuti mentre si sbriciolava tutto. Pasolini lo racconta con dolore e lucidità. Siamo venuti al mondo generati dalle viscere di una civiltà morta (o morente). Di quella civiltà continuiamo a portare i segni, negli occhi, nella voce, nel corpo, nelle mani e soprattutto nella testa, dentro. È così chiaro! Quando facciamo teatro siamo artigiani, contadini, operai. Portiamo in scena noi stessi, con le nostre storie, le nostre esperienze di vita. E la scena è uno spazio intimo e condiviso con gli spettatori. È un grande tavolo attorno al quale ci muoviamo per preparare il cibo che poi mangeremo insieme, i tortelli, il pane… Attorno a quel tavolo si compie il rito laico e quotidiano del nutrimento. E i gesti, gli sguardi, i suoni e i silenzi si intrecciano alle parole, le nostre parole di vita, quelle che raccontano i fatti esclusi dai libri di storia”.

Biglietti: 12 € (posto unico); gratuità per under 14. Prevendite di tutti gli spettacoli: da sabato 26 giugno a sabato 3 luglio 2021 dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi) presso la Biglietteria del Teatro Masini e, nelle sere di spettacolo, nei rispettivi luoghi di rappresentazione a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da lunedì 28 giugno dalle ore 11 alle 13 (dal lunedì al venerdì). Vendita on-line: Vivaticket da domenica 27 giugno 2021. In caso di maltempo gli spettacoli si effettueranno al Teatro Masini.

Teatro Ragazzi nella Molinella

Lunedì 14 giugno 2021 – ore 21.15 – Teatro Telaio – Storia di un bambino e di un pinguino

Lunedì 21 giugno 2021 – ore 21.15 – Gli Alcuni – La Bella era addormentata nel bosco ma…

Lunedì 28 giugno 2021 – ore 21.15 – Fondazione Aida – Le quattro stagioni e Piccolo vento

Lunedì 5 luglio 2021 – ore 21.15 – Giallo Mare Minimal Teatro – Le avventure di pesce Gaetano

Lunedì 12 luglio 2021 – ore 21.15 – Tib Teatro – C’era 2 volte 1 cuore

Lunedì 19 luglio 2021 – ore 21.15 – Teatro Gioco Vita – Il più furbo

Lunedì 26 luglio 2021 – ore 21.15 – La Piccionaia – Favole al telefono

Lunedì 2 agosto 2021 – ore 21.15 – Eccentrici Dadarò – Mostry

Venerdì 6 agosto 2021 – ore 21.15 – Accademia Perduta/Teatro Perdavvero – Barbablù

Venerdì 13 agosto 2021 – ore 21.15 – Accademia Perduta/Il Baule Volante – L’acciarino magico

Venerdì 20 agosto 2021 – ore 21.15 – TCP Tanti Cosi Progetti – Un castello di carte

Domenica 22 agosto 2021 – ore 21.15 – Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli – Il Tarlantan della Moscovia

Domenica 29 agosto 2021 – ore 21.15 – Teatrino dell’Es – Il manifesto dei burattini

Biglietti: 5 € (posto unico); gratuità per bambini 0-3 anni. Prenotazioni telefoniche per gli spettacoli del 14, 21 e 28 giugno (0546 21306): da lunedì 7 a lunedì 28 giugno (sabato e domenica esclusi) dalle 10 alle 13. Prevendite di tutti i successivi spettacoli: da sabato 26 giugno a sabato 3 luglio 2021 dalle ore 10 alle ore 13 (festivi esclusi) presso la Biglietteria del Teatro Masini e, nelle sere di spettacolo, nei rispettivi luoghi di rappresentazione a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da lunedì 28 giugno dalle ore 11 alle 13 (dal lunedì al venerdì). Vendita on-line: Vivaticket da domenica 13 giugno 2021. In caso di maltempo gli spettacoli si effettueranno al Teatro Masini.