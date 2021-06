Progetto Dare: si cercano ragazze e ragazzi per far nascere la web-radio Ravenna_Multi

La web-radio di Ravenna_Multi* diventerà presto realtà. Il Comune di Ravenna ha pubblicato ‘Ravenna_Multi* is calling’, un invito per il ‘reclutamento’ di ragazze e ragazzi che andranno a comporre la squadra di giovani volontari multilingue che sperimenterà una narrazione innovativa della Darsena, tramite podcast e trasmissioni live.

L’attività rientra nell’ambito di ‘Darsena multiculturale e inclusiva’, l’azione pilota del progetto europeo Dare che punta a valorizzare il multilinguismo, una delle peculiarità storiche di un quartiere cosmopolita come la Darsena. Il percorso di Ravenna_Multi*, che ha come capofila il Comune di Ravenna, è portato avanti in collaborazione con i partner di Dare, l’istituto comprensivo Darsena e tutti gli istituti scolastici ravennati, oltre al corso di laurea magistrale Unibo I-Contact del campus di Ravenna. L’azione pilota Ravenna_Multi* prevede anche la realizzazione di una mappa interattiva sulle competenze linguistiche degli studenti e delle studentesse, in corso di elaborazione e prossimamente consultabile nella piattaforma del progetto Dare www.darsenaravenna.it.

Le iscrizioni sono aperte a ragazze e ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni. Saranno benvenuti tutti quei giovani e quelle giovani che amano lavorare in gruppo e vogliono aprire un dialogo con culture diverse, contestualmente interessati ad apprendere e mettere in pratica come si costruisce e sviluppa una web-radio.

La partecipazione non contemplerà alcun vincolo di obbligatorietà e potrà essere portata avanti in totale armonia con gli impegni già assunti. Tutte le aree della radiofonia saranno interessate: podcast, programmi informativi, una ricca programmazione musicale internazionale. Insomma, il posto giusto per chi desidera imparare i segreti della radio e contribuire a sviluppare una piattaforma incentrata sulla valorizzazione del multilinguismo in città.

Chiunque sia interessato a partecipare potrà presentarsi all’incontro pubblico che si svolgerà mercoledì 9 giugno alle 16 nel giardino di Palazzo Rasponi Dalle Teste, in via Luca Longhi 9. Per maggiori informazioni, il bando si trova sul sito del Comune di Ravenna https://www.comune.ra.it/news/ravenna_multi-is-calling/. Una volta che il team sarà formato, il Comune assieme agli esperti di OpenGroup organizzerà un apposito percorso formativo in presenza, che avrà luogo in spazi adeguati e nel totale rispetto delle norme anti-Covid. Il team multilingue sarà supportato da altri/e giovani volontari, i peer educator, precedentemente individuati.

“Ravenna_Multi* – afferma Ouidad Bakkali, assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche Europee del Comune di Ravenna – pone l’accento sul valore che il multilinguismo ha per la nostra città e in particolare per un quartiere come la Darsena, il nostro distretto internazionale, abitato da persone con background differenti e spesso poliglotte. Uno strumento come la web-radio consentirà di accompagnare le ragazze e i ragazzi che vi aderiranno verso una valorizzazione di una qualità – la conoscenza di più lingue – che garantisce una marcia in più, in qualsiasi ambito”.