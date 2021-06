Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: Sangiorgi (MEI) incontra i ministri Orlando e Franceschini

Si è tenuto l’1 giugno 2021 un incontro indetto dal Ministero del Lavoro e Ministero della Cultura sul tema dell’introduzione di nuovi ammortizzatori sociali al quale hanno partecipato gli stessi ministri Orlando e Franceschini. Invitate una ventina di realtà rappresentative del settore a livello nazional, tra i quali i Sindacati, la Confindustria, il Mondo Cooperativo e il Mondo delle Imprese dello Spettacolo, del Teatro e della Musica e altre realta’. Il Ministro Orlando ha illustrato coi suoi tecnici al fianco del Ministro Franceschini alcuni interventi di rafforzamento degli ammortizzatori sociali che arriveranno a fine giugno al tavolo del Governo attraverso anche le nostre osservazioni.

Tra queste AudioCoop rappresentata da Giordano Sangiorgi. Nel nostro intervento Sono state rappresentate anche alcune delle istanze dei Coordinamenti StaGe! e Indies raccontando brevemente l’esperienza di questo gruppo che vede al suo interno un connubio efficace di piccole e piccolissime imprese e lavoratori e artisti che nel nostro settore spesso coincidono e che gioco forza si trovano a remare nella stessa direzione.

Nell’intervento di Giordano Sangiorgi si è commentato favorevolmente questo tipo di iniziative e di interventi storici che mirano a dare una tutela ai lavoratori dello spettacolo che ad oggi non erano coperti da alcuno strumento. C’è stata la raccomandazione di non lasciare indietro nessuno tenendo conto di tutte le tipologie contrattuali in essere e, dall’altra parte, si è sottolineata l’importanza di non andare a pesare ulteriormente nel già elevato costo del lavoro che resta per le imprese la voce più importante e che rischierebbe nella maggior parte dei casi anche per ricadere in un calo occupazionale o in un calo dei compensi. Si e’ inoltre aderito ad alcune delle proposte generali avanzate dal Sindacato (Riforma dello Spettacolo, Emersione Lavoro Nero etc.), dal Mondo delle Imprese (attenzione a far ripartire con una ripartenza vera e reale le aziende del settore, sostegni,e tc.) e delle Cooperative (sgravi, etc.) Si è poi data disponibilità, una volta ricevuta copia delle proposte presentate dai ministeri, di avanzare le nostre osservazioni e suggerimenti ad integrazione.