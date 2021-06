La mostra del fotografo Paolo Roversi – Studio Luce allestita al MAR sino al 6 giugno

Mancano pochi giorni alla conclusione della mostra Paolo Roversi – Studio Luce allestita al MAR fino a domenica 6 giugno 2021. E per chi non riuscirà a vedere in presenza la mostra, le 270 fotografie saranno fruibili anche online, attraverso il virtual tour accendendo al seguente link: http://www.mar.ra.it/paolo-roversi-studio-luce/

Paolo Roversi è il primo fotografo italiano a firmare il calendario Pirelli, di cui è possibile vedere gli scatti in mostra oltre ad una sezione interamente dedicata alle sue muse, e non poteva mancare una selezione di lavori ispirati alla sua Ravenna e idealmente, nell’anno dantesco, a Beatrice.

A sottolineare l’importanza del grande fotografo ravennate segnaliamo che sabato sarà possibile acquistare in edicola con La Repubblica e National Geographic un volume inedito dedicato proprio a Paolo Roversi. Si tratta della collana dal titolo “I Visionari” curata da Michele Smargiassi dedicata ai geni che hanno innovato il mondo della fotografia.

Una curiosità? Nella copertina della pubblicazione appare proprio l’immagine che Facebook ha censurato pochi giorni fa dalla pagina del MAR e che ne ha causato il blocco temporaneo. Per una visita in sicurezza prenota: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/paolo-roversi-studio-luce/155151

Orario:

dal martedì al sabato dalle 9 alle 18

domenica dalle 11 alle 19

lunedì chiuso

informazioni:

0544 482477

info@museocitta.ra.it

www.mar.ra.it