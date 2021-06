Lugo. ‘Il maggio del libri’, Maria Grazia Calandrone presenta il romanzo ‘Splendi come vita’

Giovedì 3 giugno alle 17.30 terzo ed ultimo appuntamento della serie di incontri online de “Il maggio dei libri”, promossi dalla biblioteca Trisi di Lugo e dedicati agli autori finalisti del Premio Strega. Ospite sarà Maria Grazia Calandrone, che presenterà suo ultimo romanzo ‘Splendi come vita’ (Ponte alle Grazie, 2021) sulle pagine Facebook della biblioteca e del Comune di Lugo. La registrazione sarà poi disponibile anche sul canale YouTube della biblioteca.

“’Splendi come vita’ è una lettera d’amore alla madre adottiva – spiega l’autrice -. È il racconto di una incolpevole caduta nel disamore, dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che ama immensamente la propria madre. Poi c’è una ferita primaria e la madre non crede più all’amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una distanza siderale fra le due, a un quotidiano dolore, a un quotidiano rifiuto, fino alla catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna adulta, non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua storia e i suoi propri dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria madre, la si può finalmente ‘vedere’ come essere separato, autonomo e, per ciò, tanto più amabile”.

Maria Grazia Calandrone nasce a Milano nel 1964 ed è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, autrice e conduttrice radiofonica per Rai Radio 3 e regista per Corriere TV. Ha vinto i premi Montale, Pasolini, Trivio, Europa, Dessì e Napoli per la poesia, Bo-Descalzo per la critica letteraria. Fra i suoi ultimi libri ci sono Serie fossile, (Crocetti, 2015), Gli scomparsi. Storie da «Chi l’ha visto?» (Pordenonelegge, 2016), Il bene Morale (Crocetti, 2017), e Giardino della gioia (Mondadori, 2019).

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca al numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.