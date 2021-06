Chef Barbieri a passeggio per le vie di Ravenna: gita di piacere o puntata di 4 hotel in vista?

Bruno Barbieri – il famoso chef e personaggio televisivo noto ai più come giudice di Masterchef (chi non ricorda la celebre frase ‘cos’è sto mappazzone?’) e dal 2018 alla conduzione del format 4 Hotel – è stato ‘paparazzato’ ieri per le vie di Ravenna da una nostra lettrice.

“Ero in giro per Ravenna con la mia famiglia – ci racconta Bea – e l’ho visto che guardava l’installazione vicino alla tomba di Dante per poi addentrarsi nel giardino recintato lì a fianco: io non l’ho fermato, ma altri lo hanno fatto per chiedergli una foto insieme”

Barbieri ieri ha fatto tappa anche alla Rocca di Dozza: si sarà trattato solo di una gita di piacere tra le bellezze dell’Emilia Romagna, o bolle in pentola una puntata di 4 hotel? Mistero!