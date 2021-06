Dalle 7 alle 8 al Teatro Rasi: in scena “Il grande trionfo di Fagiolino” del Teatro del Drago

Tornano gli appuntamenti con gli spettacoli per famiglie “Dalle 7 alle 8” nel giardino del Teatro Rasi. Venerdì 4 giugno alle 19 la compagnia del Teatro del Drago porta in scena Il grande trionfo di Fagiolino, spettacolo di burattini tradizionali, adatto a tutti, della durata di 60 minuti.

Fagiolino, protagonista di questa allegra farsa tratta da un canovaccio della tradizione popolare della metà dell’Ottocento, è diventato uno dei più ricchi agricoltori e pastori del Regno di Tracia. Intrighi, incantesimi fra maghi e streghe hanno fatto perdere la favella alla Principessa Altea, ma Fagiolino, da semplice pastore, si trasformerà in prode guerriero e affronterà il Diavolo a suon di randellate per guarirla.

Il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea, Principessa nel regno di Tracia; per vendetta il terribile Mago, con una stregoneria toglie la favella alla Principessa. Fagiolino aiutato da una Fata di nome Alcina, andrà prima a rubar la “nocciolina fatata” al Diavolo Farfarello e poi a guarir la Principessa. Ovviamente alla fine affronterà anche il Mago Norandino a suon di sane randellate. Si concluderà lo spettacolo con Fagiolino pastore che diventerà prode guerriero e sposo prediletto della bella Altea. Lieto fine con balletto per festeggiare i due novelli sposi.

Dalle 7 alle 8 è un progetto di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, in collaborazione con Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna, Assessorato alla Cultura di Ravenna, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia di Ravenna.

