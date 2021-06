Lo studio di progettazione ravennate D+ firma il volume ADI INDEX 2020 che seleziona il miglior design italiano

D+, studio di progettazione ravennate, fondato da Wladimiro Bendandi, ha firmato il volume ADI INDEX 2020 presentato ieri all’all’ADI Design Museum, recentemente inaugurato in via Ceresio 7 a Milano. ADI INDEX 2020 è il primo di tre volumi nati con l’obiettivo di raccogliere la selezione del miglior design italiano e che si concluderanno nel 2022 con l’ultimo volume, che presenterà i protagonisti del XXVII Compasso d’Oro, il più autorevole premio mondiale di design istituito nel 1954.

D+ studio ha dato così il suo contributo per alimentare il fantastico mondo del design Made in Italy: un traguardo prestigioso ottenuto dallo studio di progettazione ma anche per la città di Ravenna. Il progetto stimolante, nato dalla sinergia con ADI, ha dato modo a studio D+ di consolidare la propria visione professionale in un settore tanto innovativo e stimolante come quello del design.