Ravenna. Chiamata pubblica per Tandem Linguistico: praticare un’altra lingua e aiutare ad imparare l’italiano

Le cooperative sociali Villaggio Globale e Cidas cercano persone interessate a partecipare al Tandem Linguistico per praticare un’altra lingua e aiutare ad imparare l’italiano facendo conversazione. L’iniziativa fa parte delle attività del Festival delle Culture 2021 organizzato dal Comune di Ravenna insieme a decine di associazioni cittadine.

Il Tandem Linguistico è un metodo coinvolgente ed efficace di apprendimento delle lingue straniere che avviene tra due persone di madrelingua diversa. Ciascuno parla nella lingua madre della persona che si incontra, ed è molto utile per imparare una lingua nuova e anche per fare pratica: partecipando al Tandem Linguistico si è contemporaneamente alunno e insegnante.

Solo facendo pratica costante è infatti possibile imparare davvero una lingua. Il Tandem è una occasione per farlo divertendosi, oltre a dare la possibilità di socializzare con persone nuove e di altre culture.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Fami Pics-Er: Parole per l’inclusione dei cittadini stranieri in Emilia-Romagna, finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2014-2020 del ministero dell’Interno.

Il Tandem Linguistico a Ravenna sarà guidato da mediatori interculturali ed operatori sociali, e si svilupperà su di un percorso di incontri di gruppo affiancati ad incontri organizzati fra due persone. La programmazione degli incontri si inserisce nella manifestazione del Festival delle Culture di Ravenna, con incontri alla Rocca Brancaleone e in altri luoghi all’aperto che verranno di volta in volta scelti insieme ai partecipanti all’iniziativa.

Al progetto ha aderito inoltre il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Ravenna (Cpia), realtà che da anni organizza corsi di apprendimento dell’italiano e corsi per l’ottenimento della licenza media.

Per aderire è necessario essere disponibili a realizzare almeno 10 incontri di circa un’ora, in orario da concordare. L’iniziativa è rivolta a maggiorenni, e/o a minorenni accompagnati da un maggiorenne. La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è possibile partecipare scrivendo una mail a: sociale@villaggioglobale.ra.it entro il 9 giugno.

Per informazioni è possibile contattare Andrea Caccìa tel. 342 9080614.