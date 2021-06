Marina di Ravenna. Inaugurata la nuova sede di Tam, scuola di teatro guidata da Ivano Marescotti

“Una biblioteca, uno spazio espositivo, un museo e, da oggi, una sede per attività teatrali e artistiche in questo palazzo, grazie all’insediamento dell’Accademia teatro Marescotti, Circolo attori e Urban fabrica: si rafforza così la vocazione culturale di Marina di Ravenna e l’incoming turistico”. Così il sindaco Michele de Pascale ha esordito nel corso dell’inaugurazione degli spazi e di quello che diventerà un teatro, con relativa scuola, all’interno dello stabile comunale di piazzale marinai d’Italia 18/19 destinato a molteplici iniziative culturali e formative, tra cui seminari intensivi per attori e con attori e registi affermati. Tra questi, è previsto entro giugno un Workshop con l’attore Francesco Acquaroli, protagonista della serie Netflix Suburra

La cerimonia del taglio del nastro è avvenuta nella mattinata di oggi, sulla grande scalinata che conduce all’auditorium/teatro, sede di Tam, dove un pubblico composto dagli stessi allievi di Tam, da figure di primo piano del mondo accademico e didattico cittadino, rappresentanti delle principali istituzioni di Marina di Ravenna, ma anche da cittadini curiosi di assistere all’evento, ha assistito agli interventi. Oltre al sindaco Michele de Pascale, sono intervenuti l’attore Ivano Marescotti, i fondatori di Tam Deda Fiorini e Cristiano Caldironi, a capo rispettivamente di Urban fabrica, e del circolo degli attori, che hanno ringraziato il Comune per avere un a disposizione un luogo idoneo dove attraverso l’arte, la cultura e la creatività si possa contribuire al benessere delle persone di ogni età.

E’ già pronto un primo calendario delle iniziative che prenderanno il via da subito, spaziando dal teatro al videomaking, dalla scrittura alla comunicazione: Lunedì corso di teatro bimbi under 12 dalle 18 alle 19.15; Choir School in varie fasce orarie dalle 16 alle 20 Scuola di canto in piccoli gruppi per bambini, ragazzi e studenti. Martedì corso di Teatro La Teoria del Nucleo con l’attore Cristiano Caldironi dalle 19.30 alle 21.30. Mercoledì e venerdì le “mattine creative” nel mese di Luglio: Scrittura, creatività. storytelling, design thinking per tutte le età, dai 12 anni ai 100 dalle 9.30 alle 13. Giovedì corso di Scrittura Copywriting Storytelling dalle 19 alle 20.. Da Settembre partiranno i corsi di Videomaking e Fotografia con Roberto Morellini e di audio e luci con Marco Valtancoli.