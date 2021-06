Ravenna. Renato Barilli Socio Onorario di Dis-Ordine

Tessera Onoraria del Dis-ORDINE al prof Renato Barilli presente ieri a Ravenna per intervenire ai Corsi di Istruzione Superiore di Area Artistica dedicati a Dante gestiti dalla Casa Matha e diretti dal prof. Landi.

Il noto critico d’arte, giunto a Ravenna accompagnato da Sandro Malossini, ha confessato di non essere un dantista, ma di trarre il diritto di parlare del poeta in quanto, come lui, ex-scolare dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Il prof. Landi nella breve presentazione ha ricordato che in occasione di un altro intervento in città molti anni fa, negli anni settanta circa, il prof. Barilli fu tra i primi ad accostare le tessere del mosaico ai pixel dello schermo televisivo.