L’Arena Jolly riapre. Grazie alla raccolta fondi che ha coinvolto tutta la comunità russiana e ha consentito l’acquisto in tempi record di un nuovo schermo di proiezione e all’impegno dei volontari della Parrocchia, lunedì 7 e martedì 8 giugno alle 21 sarà inaugurata la rassegna estiva con “JoJo Rabbit” di Taika Waititi al prezzo speciale di 2 euro. È una scelta simbolica: questo film, infatti, è stato il primo a essere annullato a causa della pandemia durante la scorsa rassegna invernale e i volontari hanno deciso di ripartire proprio da lì.

Questi gli altri film in programma per il mese di giugno: 10-14 giugno ore 21.30 “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti, 17-21 giugno ore 21.30 “Nomadland” di Chloé Zhao, 24-28 giugno ore 21.30 “Est – Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu (il 24 giugno sarà presente il produttore Maurizio Paganelli).

Biglietti: intero € 7, ridotto (over 65 e tesserati Anspi) € 6, bambini € 5.

L’Arena Jolly è in via Saffi, 4, all’interno della ex Casa della Giovane a Russi.

Fino al 26 giugno resta attiva la campagna di crowdfunding “Riaccendiamo l’Arena Jolly“: sono infatti necessari lavori anche alla sala del CineTeatro Jolly di via Cavour in previsione della rassegna invernale. Si può donare: utilizzando carta di credito, Satispay, bonifico o PayPal a questo link https://www.ideaginger.it/progetti/riaccendiamo-l-arena-jolly.html oppure recandosi presso la sala Don Gordini (in Piazza Farini) nelle mattine di martedì, venerdì e domenica.

Per info segui @CineTeatroJolly su Facebook e Instagram