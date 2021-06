Due serate di svago con “Confronti con Parole e Note” alla Biblioteca di Russi

Nel cortile della Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, a partire dalle ore 20.30, si svolgeranno due serate di svago e confronto, in cui liberarsi delle tensioni accumulate e parlare insieme del domani in un clima di leggerezza. La prima serata si terrà martedì 8 giugno e sarà dedicata alla fascia di età 6-17 anni con la dott.ssa Serena Brunelli. La seconda invece è in programma per martedì 15 giugno e coinvolgerà i bambini della fascia di età 0-6 anni con la dott.ssa Saula Cicarilli.

Gli incontri saranno intervallati da momenti di musica e momenti di confronto.Per iscriversi basta mandare una mail entro 3 giorni dall’evento all’indirizzo email istruzione@comune.russi.ra.it indicando nome, cognome e numero di cellulare oppure telefonando ai numeri 0544 587644 / 48.

Le serate si terranno con un minimo di 5 iscritti.

Per informazioni e iscrizioni: Comune di Russi, Area Servizi alla Cittadinanza, Via Cavour 21 – 0544 587643 / 44 / 48 – istruzione@comune.russi.ra.it.