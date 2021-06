Padiglione Estate 2021. Un ricco calendario di proposte dal Museo Carlo Zauli

Torna fino ad ottobre il calendario estivo dedicato ai linguaggi contemporanei e alle contaminazioni di vari pubblici. “Il Museo Carlo Zauli è un contenitore che dal 2002, attraverso le sue collezioni, e le diverse attività culturali, esplora e diffonde l’arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi, con un’attenzione particolare alla ceramica, materiale della tradizione locale” sottolinea Matteo Zauli, direttore MCZ. .

“Il MCZ è divenuto in questi anni un punto di riferimento nella produzione e nella divulgazione dell’arte contemporanea, grazie alle sue molteplici attività nell’avanguardia culturale e nella sperimentazione: dalle Residenze d’Artista, ai cicli di conferenze, a rassegne di musica contemporanea, oltre che a percorsi didattici – prosegue Zauli -. Sono inoltre intense le collaborazioni con altre attività culturali della città, in un’ottica di sviluppo della creatività sul territorio. Il museo è un’istituzione privata, quasi unica nel suo genere in Italia: si è infatti contraddistinto per l’innovativo rapporto tra qualità progettuale e gestione low budget, e per le sue forme di fundraising innovative, che porta avanti insieme ai propri partners” conclude il direttore MCZ.

Il programma di giugno 2021

Sino al 25 giugno

In mostra “Giuseppe Spagnulo e Carlo Zauli. Dialoghi, confronti ed eredità artistiche tra gli anni ’50 e ’90”

a cura di Barbara Vincenzi.

In collaborazione con ARTEA GALLERY Milano e il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

Un gruppo di opere al MCZ di Giuseppe Spagnulo in dialogo con le opere di Carlo Zauli. I due artisti sono legati da una comune visione dialettica del linguaggio scultoreo. Nel 1952 Spagnulo si trasferisce a Faenza per frequentare l’Istituto d’Arte per la Ceramica, dando vita ad un’amicizia con Zauli che proseguirà per tutta la vita.

Sono proposti inoltre percorsi in città alle opere dei due artisti, che fanno parte del MAP, il museo all’aperto della città.

Visite Guidate Speciali in occasione della mostra (a bordo del Green Go Bus di Viaggi Erbacci)

sabato 12 giugno 2021 ore 9.45

Percorso di visita: Museo Carlo Zauli – MIC – luoghi in città

Biglietto: ingresso Museo Carlo Zauli + visita guidata 10,00 euro + ingresso MIC 5,00 euro

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a museocarlozauli@gmail.com

Collaborano al progetto:

ARTEA GALLERY Corso Buenos Aires 52 | Milano (MI) info@arteagallery.it | www.arteagallery.it

MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Viale Baccarini n. 19 Faenza (RA) | info@micfaenza.org | www.micfaenza.org

VIAGGI ERBACCI Corso Mazzini n. 23 Faenza (RA) | www.viaggierbacci.it

Giovedì 10 giugno

Arts Therapies Labs Carlo Zauli – workshop con Mona Lisa Tina

Laboratori ideati e progettati per gli spazi del MCZ a Faenza e che rispondono ai bisogni di sempre maggiore benessere psicofisico delle persone. Si diffonde così l’identità del luogo attraverso incontri esperienziali, accompagnati dall’arteterapeuta.

Gli Arts Therapies Labs sono rivolti a: studenti, educatori, psicologi e operatori sociali, operatori sanitari e a chiunque abbia interesse per le arti contemporanee e le arti terapie ma soprattutto a chi desidera intraprendere un percorso di miglioramento di sé e della propria qualità di vita.

Giovedì 10 giugno in presenza. 5 visite guidate individuali.

Dalle 10 alle 13 ( 2 visite + 2 sedute individuali) dalle 15 alle 18 (3 visite + 3 sedute individuali) prenotazione obbligatoria

Iscrizioni: museocarlozauli@gmail.com

Venerdì 11 giugno ore 16,00

Corsi di ceramica “Experience”– Fare ceramica per un giorno. Workshop a cura di Monica Zauli

Un appuntamento a cura di Monica Zauli dedicato ad un’esperienza di totale immersione nel mondo della ceramica.

Monica Zauli, architetto e artista, accompagnerà i visitatori in un percorso guidato coinvolgente, indagando, secondo il filo rosso seguito nel 2020, il rapporto tra uomo e natura. A conclusione della visita viene organizzato il workshop con l’argilla. Il corso è rivolto a tutti quelli che vogliono provare cosa sia lavorare con le mani e l’argilla, capire che cosa sia la ceramica e sperimentare le emozioni che si generano da questa esperienza totalizzante.

Iscrizioni: museocarlozauli@gmail.com

Sabato 12 giugno

Gruppo Disabilità Faenza

Convegno “WORK IN…(FOR) PROGRESS”

dalle 17.30 alle 19.00

Lab con il tornio “Intorno ad un vaso”

dalle 19.00 alle 20.00

GRUPPO DISABILITA’ FAENZA. Condividiamo le esperienze fatte in questi anni di vita del gruppo e presentiamo i sogni, i progetti ed iniziative per il futuro.

Relatore convegno: Dott.ssa Romina Maresi (Presidente della Coop. San Vitale) a seguire laboratorio con il tornio “Intorno ad un vaso”.

La conquista del lavoro e dell’inclusione può considerarsi una sfida per divenire luoghi capacitanti, opportunità di emancipazione dall’assistenza alla promozione della dignità della persona.

Lab con il tornio dalle 19,00 alle 20,00.

Matteo Zauli guiderà i partecipanti alla scoperta della tecnica iniziale di uno dei mestieri più importanti dell’universo ceramico.

Info: GRUPPO DISABILITÀ FAENZA – Associazione Genitori Ragazzi Down gruppodisabilitafaenza.it

Domenica 13 giugno 2021

Giornata volontaria senz’auto. Cultura, Arte, Benessere a passeggio.

Fuori Museo.

Il MCZ inaugura quest’anno, in collaborazione con Leopodistica e Faenza Contemporanea, una serie di eventi che mettono in relazione la natura, il paesaggio, il benessere e l’attività sportiva con la cultura e l’arte.

Il primo di questi eventi sarà realizzato all’interno della Giornata volontaria senz’auto, evento promosso da Leopodistica, Gruppo Disabilità Faenza, Cinquanta per Mille e FIAB nel quale il Museo Carlo Zauli integrerà le attività motorie dell’evento a narrazioni e ad altri contenuti culturali legati ad uno dei percorsi intrapresi nella giornata, compreso tra via Firenze e podere la Berta.

Martedì 22 giugno ore 19,00

Visita guidata speciale con Irene Biolchini,

Guest Curator per il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza

Si rinnova il classico progetto estivo di audience development, rivolto sia ad un pubblico di affezionati sostenitori che di non addetti ai lavori e non soliti a frequentare il luogo, per diffondere la cultura in tutte le sue forme, dialogando in rete con altre realtà cittadine con l’obiettivo di rafforzare e ampliare il network culturale e di visitatori del territorio. Sono previsti oltre agli appuntamenti correlati alle Residenze d’Artista, incontri dedicati agli artisti del territorio, appuntamenti musicali e concerti sulla musica contemporanea, workshop, il coinvolgimento di alcuni progetti del territorio invitati a curare eventi eterogenei su cinema, teatro, fotografia, inedite visite guidate.

Irene Biolchini (1984). Insegna corsi d’Arte Contemporanea al Department of Digital Arts, University of Malta ed è Guest Curator per il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, per il quale dal 2012 cura mostre site specific. Scrive per Espoarte e cura la rubrica Gli artisti e la ceramica per Artribune. Tra i suoi progetti curatoriali si ricordano: Miquel Barceló (prima antologica della produzione ceramica dell’artista, co-curator con Cécile Pocheau Lesteven, 1 giugno- 6 ottobre 2019, MIC, Faenza); White Memory. Art, Memory and Identity in Malta and Poland (co-curator con Marinella Paderni, St James Kavalier, Malta), official event di Valletta2018, Capitale della Cultura Europea; Italian Guest Pavilion alla Korean International Ceramic Biennale (2017, Icheon, Corea del Sud ). Ha pubblicato Autoréférence Infinie: Individual, Community and History in Miquel Barceló’s works (Mimesis International, 2019) e Le faenze di Lucio Fontana (Edizioni MIC, 2015). A luglio uscirà il suo libro su ceramica e arte contemporanea per Gli Ori.

Prenotazione obbligatoria. Accesso consentito ad un massimo di 30 persone.

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a museocarlozauli@gmail.com.

Ingresso gratuito con offerta libera volontaria.

Mercoledì 23 giugno ore 18,30

MCZ Libri. “Una giostra di duci e paladini”.

Presentazione del libro di Alberto Cassani

Alberto Cassani (1965) è nato e vive a Ravenna, dove si è sempre occupato di politica e di cultura. È stato Assessore dal 1997 al 2011. Prima aveva diretto il circolo Gramsci della sua città e poi ha coordinato la candidatura di Ravenna a Capitale europea della cultura e le attività di Ravenna capitale italiana della cultura 2015. L’uomo di Mosca è il suo primo romanzo, un’originale spy story italiana e insieme un viaggio intimo alla ricerca delle radici ideali perdute e della vera immagine del passato.

Al MCZ presenta il suo ultimo libro “Una giostra di duci e paladini”. Avventure, misteri, un personaggio in fuga, intrecci politici. Cassani al suo secondo romanzo, disponibile nelle librerie dallo scorso 21 gennaio.

Iscrizioni: museocarlozauli@gmail.com

MCZ territorio / Victor Fotso Nyie

Inaugurazione mercoledì 30 giugno ore 19.00

Fino a domenica 18 luglio 2021

Il tradizionale appuntamento dedicato ogni anno ad un artista del nostro territorio è rivolto quest’anno a Victor Fotso Nyie, giovane scultore ceramista che, formatosi in diverse botteghe e studi d’arte in Camerun ed in Italia, ora collaboratore della bottega Gatti di Faenza, è balzato recentemente all’attenzione di un pubblico nazionale ed internazionale.

Victor Fotso Nyie è un artista camerunense attivo in Italia, ha aperto un suo studio a Faenza. Fulcro della sua ricerca artistica è la condizione dell’uomo africano contemporaneo, alienato e sofferente a causa di un passato non concluso di asservimento e sfruttamento. Nei soggetti raffigurati la dimensione emotiva e spirituale è onnipresente e suscita un impatto visivo immediato che si contrappone all’invisibilità e al disprezzo a cui di solito è sottoposto il corpo nero al di fuori del continente africano. Attraverso l’uso di forme primarie e di suggestive vibrazioni di colori, i lavori si caricano di energie che producono un continuum spazio-temporale: così opere che richiamano la forza generatrice della terra si fondono con altre che rappresentano in chiave metaforica il mondo globalizzato.

BIO. Victor Fotso Nyie. (1990, Douala, Camerun, vive e lavora a Faenza, IT)

Nel 2018 Frequenta il Biennio di Scultura all’ Accademia di Belle Arti di Bologna. Frequenta l’Istituito Tecnico Superiore Tonito Emiliani / Diploma di Tecnico Superiore per la progettazione e la prototipazione dei manufatti ceramici, Faenza, IT (2015).

Nel 2010 ottiene il diploma di ceramica all’ IFA istituto di formazione artistica (Mbalmayo- Camerun).

La sua ricerca artistica lo porta ad esplorare la varietà umana e la sua bellezza,senza dimenticare la dimensione spirituale, opere che richiamano la sua terra di origine, l’Africa, si fondono con altre che descrivono metaforicamente il mondo globalizzato in cui viviamo.

Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali:

– Biennale del mediterraneo, Repubblica di San Marino (2020).

– The Armory show, New York city 2020, Stand P420 gallery,(2020).

– III Biennale d’Arte don Franco Patruno, Museo MAGI ’900, Pieve di Cento (BO) (2020).

– To be going to, a cura di Francesca Bertazzoni & Davide Ferri, P420, (2019).

– Il colore interiore, Le strade bianche, a cura di Matteo Zauli, Galleria Facto, Prioria di S. Lorenzo,Montelupo Fiorentino, (2019).

– Terza edizione del Concorso Nazionale 2017 “ CeramicAppignano”, Convivium Appignano.

– ArtSTORIA 5x5x5: 5 film, 5 artisti, 5 poetiche, a cura di Associazione Culturale Mirada, Cinema Astoria, Ravenna, IT (personale).

– Frontiere, Palazzo Rasponi, Ravenna. Galleria d’Arte Comunale di Ravenna.

– Pedagogia dello sguardo, MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna, (2015) (personale)

Nel 2020 partecipa al progetto Research Residency for BHMF, OCAD University, (Firenze).

Prenotazione obbligatoria. Accesso consentito ad un massimo di 30 persone.

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a museocarlozauli@gmail.com. Ingresso gratuito con offerta libera volontaria.

MCZ RESIDENZA.

Proseguono le RESIDENZE per Shafei Xia e Nuovo Forno del Pane in collaborazione con il MAMbo di Bologna. Artisti che incontrano il mezzo espressivo della ceramica.

Con la supervisione di un tutor ceramista e di un gruppo di studenti del territorio e delle Accademie di Bologna e Ravenna, partecipanti al nostro corso per curatori, l’artista ospite realizza opere d’arte secondo la propria poetica. L’artista cinese Shafei Xia (ShaoXing, Cina 1989) ha iniziato a marzo la sua esperienza in Residenza al MCZ, seguita dalla ceramista Aida Bertozzi.

L’esperienza è in collaborazione con P420, galleria d’arte bolognese di prestigio internazionale. A completare il panorama dei transiti artistici, segnaliamo una importante collaborazione con il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, che porterà al nostro museo alcuni giovani artisti partecipanti al progetto “Nuovo Forno del Pane” che il museo bolognese dedica a 12 giovani artisti. Gli artisti realizzeranno un progetto in ceramica negli spazi del Museo Carlo Zauli, tracciando un momento di fusione tra gli spazi e i progetti delle due istituzioni regionali.

MCZ al PODERE LA BERTA, azienda vinicola e agriturismo a Brisighella.

Via Berta, 13 48013 Brisighella (RA). Podere La Berta diviene un vero e proprio avamposto immerso nella Natura del Museo, attraverso l’installazione di opere storiche del Maestro Calo Zauli presso gli spazi del Podere, uno spazio per laboratori ceramici e un progetto speciale dedicato alle relazioni tra ceramica e cibo.

Informazioni e prenotazioni MUSEO CARLO ZAULI, via della Croce n.6, 48018 Faenza (Ra),

museocarlozauli@gmail.com, +39 333 8511042

Sarà possibile accedere al MCZ come da indicazioni in materia di emergenza sanitaria da Covid19, muniti di mascherine e osservando le distanze indicate.

Il MCZ farà entrare i visitatori su appuntamento e a gruppi di max 30, che attenderanno in giardino prima dell’ingresso alla mostra.

Il Museo Carlo Zauli è aperto

MARTEDÍ e GIOVEDI’ dalle 14.00 alle 17.00

MERCOLEDI’, VENERDI’ e SABATO dalle 10.00 alle 13.00

dalle 15.00 alle 18.00 in giorni da concordare oltre ad aperture straordinarie in occasione di tutti gli eventi.

E’ possibile fissare visite guidate in altri orari su appuntamento.

BIGLIETTI

Intero € 6,00

ridotto € 3,00

ingresso ridotto: 12-18 anni, over 65, portatori di handicap, gruppo minimo di 15 persone, titolari Selecard

ingresso gratuito: under 12, titolari Romagna Visit Card, guide turistiche e accompagnatori gruppi

VISITE GUIDATE. La visita guidata è possibile solo su prenotazione

La durata è di 1 ora circa.

Costo € 4,00

Per visita guidata in lingua straniera e per gruppi: tariffe da concordare

www.museozauli.it

https://www.facebook.com/museocarlozauli/ | https://www.instagram.com/museocarlozauli/ | https://www.youtube.com/user/museocarlozauli