Presentata la nuova edizione di Lugo Summer Live, Lugstock Festival e Comic’s Lugo Show

“Finalmente dopo quasi un anno e mezzo di pandemia e di “ distanziamento sociale” , lo spettacolo, la cultura, e la musica coi suoi suoni ritornano ad essere tra i protagonisti della nostra Estate…..e Lugo Summer Live riparte con tanta carica e adrenalina pura” Queste sono le parole di Livio Venturini Direttore Artistico della rassegna , e, condivise completamente anche da Marco Zappi, presidente della associazione Luge20 che ne cura la realizzazione. “Tutto questo grazie ,alle tante piccole medie e grandi attività del territorio, al consorzio in Bassa Romagna che contribuiscono al budget della rassegna. Un particolare ringraziamento va anche al comune di Lugo per il Patrocinio e il contributo,e a tutti i nostri soci e volontari che ci aiutano e sostengono”

Venerdì 11 giugno prende il via a 6 edizione di Lugo Summer Live, e a differenza delle scorse edizioni non parla solo di musica rock, ma i live spazieranno tra tutti i generi musicali , compresi alcuni tributi , e alcuni progetti originali , tra i quali i Savana Funk , i Siska Rock Band ,e i Kola Beat band, sul palco assieme a queste band vorrei citare la presenza di James Thompson ( sassofonista e corista di Zucchero) Sonia Davis ( già corista dei Simple Red) Ariane Salimata Diakite (corista nel World Tour di Laura Pausini) e forse anche presenza di Maurizio Solieri il mitico frontman di Vasco Rossi, in occasione del concerto del 30 luglio dedicato a Bob Dylan che quest’anno festeggia gli 80 anni. A tal proposito per l’occasione verrà allestita anche una mostra fotografica dedicata alla sua vita artistica.

Non poteva mandare il Lugstock Festival … che ricorderà in chiave lughese il grande raduno americano del 1969.

Infine, la new Entry delle nostre iniziative saranno le 4 serate in collaborazione con Lug la Birreria del pavaglione chiamate Comics Lug Show dedicate al cabaret, con la partecipazione di Leonardo Manera, Duilio Pizzocchi , Paolo Cevoli, e Cristiano Militello Noi ci siamo….siamo carichi ….pieni di passione e…. aspettative… Crediamo in voi e nel vostro senso di responsabilità … e incrociamo le dita sperando che le condizioni climatiche e sanitarie siano dalla nostra Buona vita e Buona Musica a tutti!

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15 e termineranno alle 23,15 La location sarà Piazza Mazzini ( Logge del Pavaglione) Ingresso area concerti transennata( protocollo COVID) con posti a sedere ed entrata con offerta libera.

CALENDARIO LUGO SUMMER LIVE

Venerdì 11 giugno SAVANA FUNK – Incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa hanno un nuovo, atteso album in arrivo nella primavera del 2021.Aldo, Blake, Youssef e Nicola incarnano il vero spirito di gruppo. Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati a diversi appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti: suonano davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo. Nello stesso anno sono ospiti a Propaganda Live, il seguitissimo programma su La7.Nel 2020 la band lavora ad un nuovo album in uscita a primavera 2021 e che presenteranno anche al concerto lughese.

Venerdì 18 giugno SISKA ROCK BANDIl – Il gruppo ha condiviso il palco con le leggende del Rock, tra cui citandone solo alcune, Whitesnake all’arena di Bucarest davanti a 8k persone, siamo stati in tour con Skid Row e altre bands americane ed inglesi. Hanno inoltre condiviso il palco con bands quali Children Of Bodom, Sonata Arctica, Dream Theater, Epica, componenti di Iron Maiden, Judas Priest, Queensryche, Jennifer Batten (Michael Jackson).Hanno svolto concerti non solo in territorio nazionale ma anche in Europa e Sud America in locali, clubs, festivals e arene. TUTTA LA STORIA DEL ROCK in un concerto adrenalinico (Bon Jovi, Europe, Whitesnake, Iron Maiden, Guns N’ Roses, Judas Priest, Skid Row, Billy Idol, Alice Cooper) e qualche loto inedito.

Venerdì 25 giugno SOUND DEALERS PINK FLOYD TRIBUTE – Nati nel 1984 e musicalmente attivi dal 1989, i Sound’s Dealers Fin dai loro esordi hanno scelto il loro stile musicale: suonare brani interamente composti da loro. A fine 2011, con la registrazione in studio della cover di Comfortably Numb, ha inizio il progetto “The Sound’s Dealers – Pink Floyd Experience – duemiladodici” con un repertorio interamente composto da brani dei Pink Floyd.. Nonostante il passare del tempo, resta vivo lo spirito ed è forte più che mai la voglia di fare musica e di trasmettere emozioni a coloro.

Venerdi 23 luglio KOLA BEAT BAND Nuovissimo progetto composto da giovani talenti del panorama italiano. La loro musica delinea un ponte fra l’afrobeat e la musica afro La scelta di repertorio non poteva che immergersi nello stile afrobeat, attraverso inediti e brani celebri di big come Tony Allen, Manu Dibango, Salif Keita, Youssou N’Dour, e molti altri: un omaggio al valore umano e storico che ha reso questi musicisti ponti fra la tradizione e la modernità, fra l’Africa e il mondo, fra la musica e la danza.Il sound della band, capitanata dalla voce della italo-maliana Ariane Salimata Diakite (corista nel World Tour di Laura Pausini) vi trasporterà in uno show dove sarà impossibile restare fermi.

Venerdì 30 luglio BOB DYLAN REVISITED…HAPPY BIRTHDAY Una serata che vuole rendere omaggio al grande Bob Dylan il menestrello di Duluth nell’anniversario dei suoi 80 anni. Il concerto in chiave acustica ed elettrica verrà rivisitato da Doctor Bob & Bad Guys Band . Al concerto sarà abbinato un gazebo con mostra storico fotografica del menestrello di Duluth , premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

Venerdì 6 agosto JAMES THOMPSON TRIO Cantante, sassofonista, flautista, frontman di Zucchero, Paolo Conte e autore, James Thompson è un personaggio senza eguali. Col suo approccio coinvolgente e peculiare, James è un intrattenitore in svariati generi musicali. Il suo stile vocale sfaccettato è unico e fresco, e si muove uniformemente dal Pop allo Smooth Jazz, dal Chillout/Lounge al Soul e all’ R & B.Con la sua padronanza del sassofono e del flauto traverso (i suoi strumenti principali), James è un versatile polistrumentista che suona anche la chitarra acustica ed elettrica, il basso elettrico e le tastiere.

Sabato 7 agosto SONIA DAVIS & EVERGREEN Grande serata live che vuole omaggiare tutta la musica pop, rock blues e soul italiana e internazionale con Sonia Davis e Sergio Fulgenzi voci e frontman degli Evergreen La band proporrà alcune delle canzoni più belle della grandissima TinaTurner , ma anche di Zucchero e di tanti altri La storia di Sonia Davis è un viaggio in giro per il mondo: da cantante dei Simply Red a Regina della dance music. Attualmente collabora con molti musicisti ma la cosa che più la coinvolge emotivamente e artisticamente è la collaborazione con le Dive con le quali ha partecipato al Teatro Smeraldo di Milano per Doppia Difesa di Michelle Hunziker, serata in cui si sono esibite in favore delle donne contro lo stalking.

Venerdì 13 agosto BLACKBERRY ROLLING STONE è in Italia la tribute band dei Rolling Stones più trascinante che si possa trovare sui palchi di musica live: un’ interpretazione unica, autentica, che non necessita di imitazioni. La band, già forte del proprio carisma, e grazie ad un ampia esperienza acquisita dai componenti nel rock anglo-americano, infonde al pubblico la vera natura degli Stones .

Venerdì 20 agosto BELLAPRIKA VASCO ROSSI TRIBUTE I Bellaprika nascono nel 2007, da un’ idea del bassista Justo. Il nome “Bellaprika” deriva da una famosa intervista di Vasco, dove il cantante definisce il nuovo astro Madonna come una “Bella…*ica”, salvo poi auto-censurarsi citando il testo di una famosa canzone degli Squallor, dove la frase viene modificata in “Bella Prica”. Sostituita la C con la K del Komandante, il nome per la band è pronto! Un nome originale, orecchiabile e finalmente diverso da tutti i nomi scontati delle numerose tribute band del Blasco. Nel 2020 parte il nuovo target della band: riprodurre in maniera fedele il mitico concerto di Imola 1998, il famoso Rewind! Per l’ occasione fa il suo ingresso nel ruolo di frontman e cantante, Alessandro Fiammanti, per tutti Orso, un intrattenitore straordinario e ottimo performer.

LUGSTOCK FESTIVAL

BLUESDOZERBAND Bluesdozer nascono nel 2011 dalla fortunata unione di tre musicisti Loris Vitulli (Chitarra), Andrea Marchi (Batteria), Daniele Suzzi (Basso) ed una voce quella di Paola Scognamiglio, da anni impegnati al servizio della musica e provenienti da diverse esperienze musicali come il blues, il rock, il jazz ed altro. Il gruppo propone un repertorio incentrato su alcuni classici e non del blues e del rock dagli anni 70 agli anni 90….. Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, Scott Henderson, Buddy Miles, The Doors, The Beatles, Marvin Gaye, The Commitments, Bill Withers, Gary Moore, Stevie Wonder …… cover scelte, suonate e cantate con passione per un pubblico che ama ascoltare con il cuore…..

BAD GUYS & FRIENDS JAM Una serata jam non stop di rock e pop in compagnia della mitica Bad Guys,Band , che è il fiore all’occhiello della associazione Luge20 con la presenza alle chitarre del Direttore Artistico Livio Venturini, e Marco Zappi presidente della stessa.Il concerto avrà il sapore della jam session intervallata da musicisti ospiti a sorpresa ,Il tutto rigorosamente Live…..Adrenalina allo strato puro! COMIC’S LUG SHOW Giovedì 29 Luglio LEONARDO MANERA Pseudonimo di Leona

COMIC’S LUG SHOW

Giovedì 29 Luglio LEONARDO MANERA Pseudonimo di Leonardo Bonetti, è un comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico italiano. Per la televisione ha partecipato a diversi programmi comici come State boni, Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro, Belli dentro, Zelig, Zelig Circus, Zelig off e Colorado. Nel 2009 è stato il conduttore del varietà televisivo Grazie al cielo sei qui, in onda su La7.

Giovedì 5 agosto DUILIO PIZZOCCHI È apparso in in numerose trasmissioni in onda su reti locali, a partire dal 1983., contesto in cui si svilupparono alcuni dei suoi personaggi più noti, come l’invadente imbianchino ferrarese Duilio Pizzocchi e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, e altri poi ripresi su altre televisioni locali e negli spettacoli dal vivo, come Cactus, il “Tossicodipendente” sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso italo-americano Eddy Collante, e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella. Ha partecipato a tantissimetrasmissioni TV tra le quali Zelig , Maurizio Costanzo Show), Zelig Circus ,Tisana Bum Bum, Alle due su Rai Uno. Con Andrea Sasdelli, alias Giuseppe Giacobazzi,e altri ha fondato nel 1992 un proprio spettacolo itinerante, il Costipanzo Show, che va in scena con cadenza settimanale in locali e teatri della zona di Bologna Da oltre 7 anni conduce con Giacobazzi unprogramma radiofonico, Il Manicomico Giovedì 12 agosto

PAOLO CEVOLI C’è chi lo conosce come Teddi Casadey, l’instancabile e innovativo imprenditore di maiali, titolare dell’omonima “Glorioso Maialificio Casadey S.r.L., lider nel settore della maialistica” e chi come Lothar il sostituto, un “lavoratore” dello spettacolo a paga sindacale mandato da fantomatiche agenzie. Altri invece lo ricordano bene per via del suo personaggio più famoso (che si è anche conquistato una rubrica umoristica sul Corriere della Sera estate), quel Palmiro Cangini, confusionario Assessore (alle varie ed eventuali) del comune di Roncofritto (in)capace di risolvere i problemi del suo amato Paese. E inventore di alcuni dei tormentoni più esilaranti delle recenti stagioni cabarettistiche. Per tutti, però, dietro la maschera di questi molteplici personaggi si cela semplicemente Paolo Cevoli, un tranquillo signore nato a Riccione il 29 giugno 1958, dedito fin dall’infanzia all’accoglienza alberghiera (i suoi genitori sono proprietari fin dagli anni ’50 della ‘Pensione Cinzia’). A questo unisce però la passione per il cabaret. Ed ecco che nel 1990 si classifica terzo, dopo Antonio Albanese, a “La Zanzara d’Oro”, riconoscimento che gli vale l’invito da parte di Maurizio Costanzo al suo show per ben quindici volte. Ma Il grande successo arriva nel 2001 quando calca il palco di Zelig nei panni di Palmiro Cangini, che lo incorona fra i comici più richiesti del momento.

CRISTIANO MILITELLO Entra nel gruppo di comici toscani della trasmissione “Vernice Fresca” (poi “Aria Fresca”), capeggiato da Carlo Conti. Al teatro, affianca un intenso impegno televisivo. Dopo una maxi-gavetta sulle Tv private, passa alla Rai (“Su le mani”, “La banda dello Zecchino”, “Domenica in”, “I Raccomandati”) e poi a Canale 5, dove recita in varie edizioni della popolare serie “Carabinieri”. Nel 2004 raccoglie nel libro “Giulietta è ‘na zoccola” gli striscioni più divertenti degli stadi italiani: il successo del libro attira l’attenzione di Antonio Ricci, che gli propone di condurre “Striscia lo Striscione”, rubrica che assembla e commenta le immagini degli striscioni più curiosi e originali delle curve, intervallate da surreali interviste ai tifosi prima delle partite. All’interno della rubrica, da anni l’appuntamento calcistico più visto d’Italia, escludendo le partite della Nazionale, Come attore partecipa a diverse fiction (su tutte “Papa Giovanni” su Raiuno) e a diversi film, tra cui “La mia vita a stelle e strisce” (regia di Massimo Ceccherini), “Il paradiso all’improvviso” (regia di Leonardo Pieraccioni) e “L’allenatore nel pallone 2” (regia di Sergio Martino). Nel 2011 interpreta Frodolo nel film di Ezio Greggio “Box Office 3D – Il film dei film”. Cristiano è anche conduttore radiofonico: su R101 ogni mattina dalle 7 alle 9 conduce “La Banda di 101” insieme a Paolo Dini e Lester. Nel giugno 2013 vede la luce “Mi saluta Cristiano Militello?”, one-man show teatrale con cui gira l’Italia. A Striscia nella stagione 2014-2015 inaugura una variante della rubrica “Striscia lo striscione”, dal titolo “Striscia il cartellone”, spazio dedicato a cartelli, insegne pubblicitarie, scritte murarie stravaganti o contenenti errori.