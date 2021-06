Torna ScrittuRa Festival e inizia con la poetessa Premio Nobel Olga Tokarczuk alla Rocca Brancaleone

L’8 giugno alle 21 Ravenna accoglierà Olga Tokarczuk, scrittrice polacca Premio Nobel per la Letteratura a Ravenna per celebrare Dante. La serata sarà composta da un dialogo con Matteo Cavezzali seguito dal concerto-spettacolo del quartetto jazz High Definition Quartet.

L’accademia di Svezia le ha assegnato il Nobel nel 2019 con la seguente motivazione “per un immaginario narrativo che con passione enciclopedica rappresenta l’attraversamento dei confini come forma di vita”.

Insignita di numerosi premi letterari, tradotta in diciannove lingue e vincitrice per ben tre volte del Premio letterario Nike, Olga Tokarczuk ha ottenuto, coi i suoi romanzi, un enorme successo sia in Polonia che all’estero. È una delle autrici più popolari in Polonia, per tre anni di fila i suoi libri sono stati votati come i più amati dal pubblico di lettori. È considerata la scrittrice più dotata della sua generazione e si è distinta anche per il suo impegno politico in difesa dell’ambiente.

Olga Tokarczuk è nata nel 1962 a Sulechów in Polonia, e oggi vive a Breslavia. Figlia di un’insegnante e di un bibliotecario, sin da bambina Olga Tokarczuk trascorre molte ore in biblioteca. Legge praticamente tutto ciò che riesce sviluppando una inappagabile sete di libri. Dopo aver studiato psicologia all’Università di Varsavia, debutta come scrittrice di narrativa nel 1993 con Il viaggio del popolo del Libro (1993), ambientato nel XVII secolo in Francia e Spagna. Ma la svolta arriva con il terzo romanzo, Nella quiete del tempo (1996, trad. R. Belletti).

Dopo il grande successo si è trasferita in un piccolo villaggio sui monti Sudeti, dove fa una vita isolata. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.

Tokarczuk nelle sue opere non vede mai la realtà come qualcosa di stabile o eterno. Costruisce i suoi romanzi in una tensione costante tra opposti culturali; natura contro cultura, ragione contro follia, maschio contro femmina, casa contro alienazione. Nei suoi libri intreccia diversi aspetti di filosofia, religioni, culture, scienze magiche e paganesimo.

In Italia fu pubblicata per la prima volta nel 1999 dalla casa editrice da E/O con il libro Dio, il tempo, gli uomini e gli angeli, poi ripubblicato da Nottetempo nel 2013 con il titolo Nella quiete del tempo. Gli altri suoi libri pubblicati in Italia sono Casa di giorno, casa di notte, uscito per Fahrenheit 451 nel 2007; Che Guevara e altri racconti, pubblicato da Forum nel 2006; Guida il tuo carro sulle ossa dei morti sempre con Nottetempo nel 2012 e in ristampa per Bompiani. Nel 2018 è stato pubblicato I vagabondi, edito in Italia da Bompiani, e vincitore del Man Booker International Prize 2018.

A seguire il concerto “Gli Avi” degli High Definition Quartet con Mateusz Śliwa al sax tenore, Piotr Orzechowski al pianoforte, Alan Wykpisz al basso e Grzegorz Pałka alla batteria con la partecipazione di Igor Boxx ai live electronics.

L’High Definition Quartet è uno dei più interessanti ensemble jazz polacchi; la sua originalità e freschezza gli hanno guadagnato diversi riconoscimenti, fra cui il prestigioso Jazz Hoeilaart nel 2011.

Il concerto è un’originale seduta spiritica musicale. L’idea di Piotr Orzechowski è quella di interpretare in musica la seconda parte del dramma “Gli avi” (Dziady), scritto dal poeta romantico polacco Adam Mickiewicz (1798-1855), un grande classico della letteratura e traduttore della Divina Commedia in polacco. Un’originale collegamento tra jazz, luci e poesia.

Il poeta Mickiewicz rievoca nel dramma un’antica usanza slava, Dziady, che commemora gli antenati e che mette a contatto il mondo dei vivi con quello dei morti, come la discesa agli inferi di Dante.

L’azione si svolge nella notte della commemorazione dei defunti in una cappella, dove si è riunito un gruppo di contadini di un villaggio in Lituania. È in corso il rito popolare di Dziady, presieduto dal Guślarz. Le persone raccolte invocano le anime del purgatorio, per alleviare le loro sofferenze e aiutarle ad accedere al paradiso.

La serata è realizzato da ScrittuRa Festival con il contributo del Comune di Ravenna e Istituto Polacco di Roma in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Ravenna Festival e l’Istituzione Biblioteca Classense.

Inizio spettacolo alle 21.00. Prenota il tuo biglietto a questo link www.ravennafestival.org/events/olga-tokarczuk

Info: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto unico numerato 10 Euro, under 18 5 Euro

L’appuntamento è in diretta streaming su ravennafestival.live