Informatica e Astronomia: con Riccardo Deserti continuano le dirette organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. Prossimo ospite, giovedì 10 giugno, sarà Riccardo Deserti del canale YouTube Astrofilo Curioso (youtube.com/channel/UCbS5A9YEfz87VoZzORmz-_Q) con si parlerà di Informatica e Astronomia. A seguire Fabio Fabbri del Gruppo Astrofili Faenza mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici.

Informatica e Astronomia: una carrellata di come l’avvento degli elaboratori elettronici abbia dato una spinta importante allo studio dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Dai primi elaboratori utilizzati per le missioni Apollo, passando per le sonde fino allo Space Shuttle e alle innovazioni della SpaceX, e contemporaneamente l’avanzamento portato nello studio dell’astronomia, tra le simulazioni, i servizi Nasa come HORIZONS, i software sviluppati per Hubble, e l’elaborazione interferometrica per visualizzare il buco nero in M87

La diretta inizierà giovedì 10 alle 21, e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube all’indirizzo

youtube.com/astrofaenza/live

Sarà disponibile una chat con cui si potranno fare domande e commenti durante la diretta

Successivamente alla diretta, il video potrà essere rivisto all’indirizzo