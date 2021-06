Lugo. Le letture all’aperto della biblioteca si spostano a Bizzuno

La rassegna “Ti Leggo una storia…al parco” della sezione Ragazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo si sposta a Bizzuno, dove giovedì 10 giugno alle 17 è in programma una nuova lettura all’aperto per bambini da 3 a 6 anni e le loro famiglie con i volontari del progetto Nati per Leggere… a Lugo. L’appuntamento si svolge al parco dei Tigli della frazione lughese in collaborazione con la Consulta di Bizzuno e l’associazione Bizzuno Insieme.

Per rispettare la normativa antiCovid, è previsto un numero massimo di partecipanti ed è necessaria la prenotazione. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Le letture all’aperto proseguono con l’ultimo appuntamento il 17 giugno.

La biblioteca Trisi esprime un sincero ringraziamento ai Narratori della Biblioteca viaggiante NpL di Lugo e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della rassegna, in particolare a: Società di Mutuo Soccorso di Villa San Martino, ASD Lugo Rugby 15, Società Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna, Consulta di Bizzuno, APS BizzunoInsieme, Consulta di Voltana – Chiesanuova – Ciribella, Centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana.

Per informazioni e prenotazioni contattare la sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o al 339 5380983 (Whatsapp), oppure scrivere a trisiragazzi@comune.lugo.ra.it. Il programma completo della rassegna è consultabile sul sito della biblioteca Trisi www.bibliotecatrisi.it (http://www.bibliotecatrisi.it/I-servizi/Sezione-ragazzi/News/Ti-leggo-una-storia-al-parco).