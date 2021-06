“Gli anziani al tempo del Covid”, le foto del concorso dell’Associazione 50&più Ravenna in mostra al Private della Cassa

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo, fino al 22 giugno prossimo, una nuova mostra dal titolo “Gli anziani al tempo del Covid”. Si tratta dell’esposizione di foto presentate al concorso fotografico nazionale organizzato dall’Associazione 50&più Ravenna, associazione di pensionati della Confcommercio di Ravenna.

Si è voluto trovare, con questo concorso, un modo originale per ricordare la terribile epidemia da Covid-19 che ha fatto oltre 120mila morti nel nostro Paese e qualche milione in tutto il mondo. Nonostante il tema fosse particolarmente delicato e di non facile rappresentazione, sono stati davvero molti i fotoamatori che da tutta Italia hanno partecipato, inviando le foto al Circolo Fotografico Ravennate che ha offerto il suo supporto tecnico. La giuria, composta da Giampiero Corelli, fotografo professionista, Moreno Diana, presidente Fotocineclub Forlì e Ottavio Righini presidente dell’Associazione 50&più Ravenna, ha valutato con grande attenzione e apprezzamento le foto ricevute, alla ricerca di un’opera che esprimesse i due sentimenti che la pandemia ha evidenziato: il dolore e la speranza.

All’unanimità, dopo approfondite discussioni, è stata scelta per l’aggiudicazione del primo premio la foto di Elio Randi dal titolo “La vetrina dei sentimenti”. Al secondo posto si è classificata Doriana Rambelli con la foto dal titolo “Vicini e lontani”,mentre Giuseppe Maione si è aggiudicato il terzo posto con la foto “Senza titolo”. Due sono state le segnalazioni di particolare interesse dei giudici: una per Franco Ferretti con la foto “Al circolo”, l’altra per Bruno Assirelli, con la foto “Incrocio pericoloso”, premiato nella categoria riservata ai Soci dell’Associazione 50&più Ravenna. In vetrina è possibile ammirare le foto premiate, unitamente ad altre quindici opere scelte.