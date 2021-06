La Regione finanzia la terza stagione di “Summertime”, la serie tv girata sulla Riviera Romagnola

La Giunta Regionale ha approvato la graduatoria della prima finestra del bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali, europee ed extraeuropee e ha assegnato contributi a 9 progetti per circa 834 mila euro.

A disposizione per ogni singolo progetto contributi per un massimo di 150.000 euro, con una dotazione complessiva per il 2021 di 1.200.000 euro. La seconda “finestra” rimarrà aperta dall’1 al 31 luglio.

Gli esiti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’ambito del Biografilm Festival, in corso a Bologna, con la presenza dell’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, e la partecipazione del responsabile della Film Commission, Fabio Abagnato.

Anche quest’anno l’Emilia-Romagna è stata scelta da molte case di produzione come dei propri film, serie tv e documentari.

Si sono candidati 41 progetti (8 in più rispetto alla prima finestra del 2020), e il lavoro di selezione ha portato a una graduatoria di 20 progetti finanziabili, su 33 ammessi alla valutazione. In relazione alle risorse disponibili sono stati approvati al finanziamento 9 progetti, per un costo complessivo ammissibile di 4.052.816,80 euro.

Ampio e variegato lo spettro delle opere selezionate, per tipologia, storie narrate o da scoprire: cinque opere cinematografiche, due opere televisive, due documentari.

Il Nucleo di valutazione che ha operato la selezione è composto da Fabio Abagnato (responsabile Emilia-Romagna Film Commission), Marco Cucco (ricercatore senior presso il Dipartimento delle Arti – Università di Bologna), Elena Pagnoni (segretario regionale Agis-Anec Emilia Romagna).

I progetti finanziati:

Summertime Season 3 – Cattleya S.r.l.

opera televisiva

Cattleya è uno dei maggiori produttori cinematografici e televisivi in Italia e ha al suo attivo più di 70 film e

numerose serie tv. I film di Cattleya sono stati distribuiti in tutto il mondo, hanno partecipato ai maggiori

festival internazionali, come Cannes, Toronto e Venezia, e hanno avuto l’onore di rappresentare l’Italia agli

Oscar nella categoria Miglior Film in Lingua Straniera con La bestia nel cuore.

Sinossi

Un nuovo anno, una nuova estate. Dopo una seconda stagione diretta da Francesco Lagi e Marta Savina

e ricca di colpi di scena, Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi),

Sofia (Amanda Campana) ed Edo (Giovanni Maini) torneranno ancora in Summertime, la serie originale

italiana Netflix prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios.

Il Signore delle formiche – Kavac Film S.r.l., Ibc Movie e Tender Stories con Rai Cinema

opera cinematografica

Creata nel 1997 da Francesca Calvelli e Marco Bellocchio, concentra la sua produzione su film d’autore e arthouse movies. Negli ultimi anni, grazie all’ingresso nella società del produttore Simone Gattoni, la Kavac Film

ha iniziato ad intraprendere coproduzioni internazionali. Vince diversi David Di Donatello tra cui miglior film,

miglior regia, miglior attore protagonista e migliore sceneggiatura.

Sinossi

Il Signore delle formiche, film diretto da Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, ripercorre la

vicenda umana di Aldo Braibanti, vittima nel 1968 di quello che fu definito il “Caso Braibanti”, terminato con

l’accusa di plagio psicologico da parte di Braibanti ed alla condanna a 14 anni di carcere.

Bella ciao. A song for revolution – Palomar S.p.a.

documentario

Palomar, fondata da Carlo Degli Esposti nel 1986, è una delle società di produzione televisive e

cinematografiche di maggior esperienza in Italia, leader nel mercato della fiction per i maggiori network

televisivi. Dalla sua fondazione, Palomar ha lavorato per la televisione e il cinema e ha prodotto numerosi

programmi tv, fiction di qualità, film per il cinema, programmi di informazione ed entertainment. Dal 2019 è

partner del gruppo Mediawan, nel tempo ha stretto importanti collaborazioni con i migliori talenti italiani e

internazionali, proponendosi come interlocutore privilegiato nell’ambito delle coproduzioni europee.

Sinossi

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti

internazionali e jingle per la pubblicità. Dopo quasi un secolo, la forza di Bella Ciao non si arresta. Il film

racconta la nascita, il percorso, la storia e i misteri della canzone della Resistenza che riappare ovunque si

combatta contro le ingiustizie, dall’Iraq al Cile, dall’India agli States. Un canto inarrestabile, oggi patrimonio

dell’umanità nella lotta per la libertà.

Il documentario è diretto da Giulia Giapponesi, ed è stato sviluppato grazie al bando disostegno allo sviluppo

della Regione nel 2020.

Io e Spotty – Mompracem S.r.l.

opera cinematografica

Mompracem S.r.l. unisce la creatività dei Manetti bros e della loro “factory”, l’esperienza consolidata e di

lungo corso del produttore Carlo Macchitella, con la forza commerciale della Beta, società di distribuzione e

produzione cine tv tedesca guidata da Jan Mojto, nella prospettiva di produrre film e fiction TV capace di

avere un proprio spazio di riconoscibilità editoriale e di significativa production value nella prospettiva di

ottenere importanti riconoscimenti sul mercato interno ed internazionale. La caratteristica principale della

Mompracem è quella di essere una produzione dinamica, un vero e proprio laboratorio di idee, che opera e

lavora fuori daglischemi più canonici, non perdendo mai di vista ilsuo obiettivo: dare spazio ai giovani registi

emergenti e insieme dar vita a progetti che mettano insieme intrattenimento e qualità.

Sinossi

Opera seconda di Cosimo Gomez racconta la storia di Matteo, ventotto anni, art director presso

un’importante società che produce cartoon per bambini. È introverso, laconico e scontroso. Un giorno mette

pubblica un annuncio di ricerca di una dog-sitter. Risponde Eva, una studentessa fuori sede di venticinque

anni dalla vita caotica che perde un lavoretto dietro un altro e vive solo storie d’amore improbabili. Tra Eva

e Spotty comincia a sorpresa a instaurarsi una relazione speciale che sarà però sottoposta a sfide, interne ed

esterne.

Lea e i bambini degli altri – Banijay Studios Italy S.r.l.

opera televisiva

Banijay Studios Italy è una società di produzione indipendente fondata nel 2018, guidata dal CEO Paolo

Bassetti e dall’Head of Drama Massimo del Frate. L’azienda ha la mission di creare prodotti seriali innovativi

e di alta qualità per i broadcaster italiani Rai, Mediaset, Sky e per le piattaforme OTT. Banijay Studios Italy

collabora con talenti, autori e sceneggiatori di alto profilo per sviluppare progetti di serie TV e co-produzioni

internazionali.

Sinossi

Lea (interpretata da Anna Valle) è un’infermiera pediatrica di Ferrara che ritorna al lavoro dopo il divorzio dal

marito (interpretato da Giorgio Pasotti) causato dalla perdita del figlio che aspettavano insieme. In ospedale

ritroverà empatia verso i suoi piccoli pazienti, nonostante la sua grave perdita, ma inaspettatamente sarà

costretta a lavorare insieme all’ex marito, ora nuovo primario. Potrà rinascere il loro amore o l’incontro con

un affascinante musicista farà scoprire la possibilità di un’altra vita? Dirige Isabella Leoni.

Acqua e anice – K+ S.r.l.

opera cinematografica

K + è una società di produzione cinematografica con sede a Verona, che opera nel cinema, TV e pubblicità dal

2007. Fondata da Nicola Fedrigoni, la Società ha prodotto film e documentari indipendenti pluripremiati.

Sinossi

Olimpia (interpretata da Stefania Sandrelli) è una leggenda del Liscio e delle balere. All’età di 70 anni rimette

in strada il Ducato della sua orchestra e parte per un viaggio dalle persone che l’hanno amata e nei luoghi

che l’hanno resa una star. Da qualche tempo però la donna dimentica le cose, anche quelle più importanti,

tipo chi è lei o la strada di casa. Per questo, ingaggia come autista e accompagnatrice Maria (interpretata da

Silvia D’Amico), una ragazza che deve ancora uscire dal suo bozzolo. Olimpia è eccessiva, scorretta,

passionale, mentre Maria non dice mai quello che pensa perché ha paura che non piaccia agli altri, è

silenziosa, lunatica, tutto l’opposto della vecchia cantante. Le due donne impareranno a volersi bene, fino a

quando Maria capirà che Olimpia le sta chiedendo di essere molto più di un’autista. Perché non ha detto a

nessuno che quel viaggio, per lei, sarà l’ultimo. La regia è affidata a Corrado Ceron.

Il vento soffia dove vuole – Obiettivo cinema S.a.s

opera cinematografica

Obiettivo Cinema s.a.s. è una casa di produzione e distribuzione cinematografica fondata dal regista e

produttore Emanuele Caruso. Nasce con la volontà di produrre e distribuire film per il cinema a budget

contenuti.

Sinossi

Il film è l’opera seconda di Marco Righi. In un piccolo paese dell’Appennino emiliano, il giovane e devoto

Antimo trascorre una vita insignificante tra la parrocchia, i pudici incontri con la fidanzata e la stalla in cui

lavora svogliato con il padre. Un giorno incontra Lazzaro, un tipo semplice e selvaggio che fa il garzone nella

stalla vicina. Antimo vede una scintilla in Lazzaro e decide di convertirlo. La religione che gli insegna però non

è quella che ha imparato a catechismo, ma una sua personale lettura del cristianesimo, che trascina i due su

sentieri inesplorati.

Niente di antico sotto il sole – Ladoc S.r.l.

documentario

Ladoc è una società di produzione specializzata nel documentario per il cinema e la tv, fondata da Andrea e

Lorenzo Cioffi. Privilegia il documentario di creazione, valorizzando punti di vista nuovi su temi, storie e

personaggi di rilevanza sociale e di attualità, in cui possa realizzarsi l’incontro tra visioni culturali diverse.

Sinossi

Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita. La

sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è insieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale,

diario che interroga il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorrerà le tappe cruciali della

vita del fotografo e dell’uomo perché, come amava spesso dire, lui era “un fotografo solo come seconda

parte, per la prima sono una persona.” La regia del documentario è di Matteo Parisini.

Le Memorabili Susanne – Stemal Entertainment S.r.l.

opera cinematografica

Donatella Palermo è una produttrice cinematografica italiana, tra i vari film da lei prodotti possiamo contare

tra gli altri Tano da Morire di Roberta Torre, Cesare deve Morire e Meraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio

Taviani, Viol@ di Donatella Maiorca, Notturno Bus di Davide Marengo e Fuocoammare e Notturno di

Gianfranco Rosi.

Sinossi

Un funerale: il morto, in abiti maschili, è una donna a cui la biologia e le convenzioni avevano imposto un

genere che lei non riconosceva suo. Un gruppo di vecchie amiche transgender si riunisce nella villa che è stata

per molti anni il loro rifugio segreto, e là, smessi gli abiti maschili e attivata la panoplia dell’eterno femmineo,

avviano un ménage che si dipana attraverso ricordi, aneddoti e racconti. La regia è di Roberta Torre.