Omaggio a Elsa Morante: a Sant’Alberto tornano gli Aperitivi Letterari de Il Glicine

Primo Aperitivo Letterario in presenza del 2021 de Il Glicine, che si terrà sabato 12 Giugno alle 17.00 a Sant’Alberto, sempre a Casa Guerrini, nel giardino, per ragioni di distanziamento, o, in caso di pioggia, presso la Sala Agrisfera, in via Bartolo Nigrisoli, 87, sempre a Sant’Alberto (RA)

Il tema? Omaggio a Elsa Morante: Interverranno: Anna Maria Cortini (pianista) Carolina Petrini (ricercatrice) Barbara Taglioni (grafologa) Matteo Nicolucci (poeta) Presentano Lorenza Franchetti (presidente Ass.ne culturale Il Glicine) e Angelamaria Golfarelli (poeta e ideatrice del progetto)

NECESSARIO PRENOTARE: ilglicine.info@gmail.com