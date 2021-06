A Passogatto di Lugo, festa e risate con il duo Gianni e Paolo Parmiani

Sabato 12 giugno alle 20.45 Passogatto di Lugo ospita lo spettacolo di Gianni e Paolo Parmiani, che si svolgerà in via Passogatto 16. Il duo si esibirà in una serata sotto le stelle ricca di risate e musica. Sul palco saranno presenti anche Nicoletta Bassetti al violino e Alessandro Guidi al pianoforte e alla voce.

L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta libera, ma è necessaria la prenotazione per l’assegnazione dei posti a sedere. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 333 2513259 oppure visitare il sito www.passogatto.it. L’evento è organizzato dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.