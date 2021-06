Al via le prevendite della rassegna Classe al Chiaro di Luna

Lunedì 14 giugno aprono le prevendite per gli spettacoli della rassegna estiva Classe al Chiaro di Luna, con ben 45 eventi che spaziano dalla musica al teatro comico, dall’interpretazione teatrale dei Canti della Divina Commedia agli spettacoli per famiglie, coinvolgendo artisti di fama nazionale ed internazionale, tra cui Noa, Giacobazzi, Baharami, Marescotti e i Dik Dik, solo per citarne alcuni.

BIGLIETTERIA E INFOLINE

vendita online attiva dal 14 giugno 2021 tramite il sito: www.classealchiarodiluna.it

Tel: + 39 351 8208036

Orari: dal 14 giugno all’ 11 luglio

lun – ven dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

la sera di tutti gli eventi 19 – 21 (compresi eventi di sabato)

Orari: dal 12 luglio al 28 agosto

lun – ven dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21

la sera degli eventi (per il sabato) 19 – 21

Tra le novità di questa nuova stagione, l’apertura dei cancelli dalle ore 19, con la possibilità di visitare il Museo Classis fino alle ore 20.45 (ingresso compreso nel biglietto di accesso agli spettacoli serali), sia di degustare, presso l’area dedicata al ristoro, prodotti Dop anche a Km zero da parte di piccole realtà d’eccellenza del territorio, con l’intento di valorizzare il binomio cultura ed enogastronomia, per cui la nostra regione è rinomata.

In occasione delle celebrazioni dantesche RavennAntica promuove il circuito espositivo dedicato al Sommo Poeta e al suggestivo sito archeologico della Domus dei Tappeti di Pietra, con una speciale promozione. Con il biglietto per gli eventi estivi si può usufruire di tantissimi vantaggi:

· la sera stessa dell’evento, dalle 19.00 alle 20.30, visitare il Museo Classis e la mostra “Classe e Ravenna al tempo di Dante” (ingresso compreso nel biglietto di accesso agli spettacoli serali);

· l’opportunità di acquistare presso il Museo Classis Ravenna dalle 19 alle 20.30 il

biglietto PROMO ESTATE a 7 euro anzichè 13 euro per visitare il Museo Dante, il Museo Tamo Mosaico con le mostre “Dante e la Romagna” e “L’Alto Passo… Andar per Pace” e i siti Domus dei Tappeti di Pietra e Cripta Rasponi e Giardini Pensili.

Canali social:

Facebook: Classe al Chiaro di Luna

Instagram: @classealchiarodiluna