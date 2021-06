Aperitrisi letterari sul web: Lia Giberti Sarti presenta “La sua Australia”

Venerdì 11 giugno continua la rassegna online degli “AperiTrisi Letterari”, organizzata dalla biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo. Ospite di questa settimana sarà Lia Giberti Sarti con il suo ultimo romanzo dal titolo La sua Australia (Echos, 2020). L’autrice parlerà del suo libro in un video che sarà pubblicato alle 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Francesca, cinquantenne bolognese, insieme al marito partecipa ad un tour organizzato attraverso la Terra dei Canguri. Il paesaggio, la superba e selvaggia natura dell’Australia vista dagli occhi di una turista profana, fa da sfondo alla storia personale della protagonista, una donna riservata che, dall’alto delle proprie scelte e certezze, non si lascia mai completamente coinvolgere. In particolare, il suo atteggiamento risulta freddo e distaccato nei confronti dei compagni di viaggio. Tra questi, la logorroica Lucia, gli introversi Teresa e Luigi, l’esuberante Luana e la colta Isabel; una variegata serie di personaggi sfila tra le pagine del romanzo in una galleria di ritratti caratterizzati nelle loro peculiarità.

Lia Giberti vive a Imola. Laureata in lingue straniere all’Università di Bologna, ha partecipato a numerosi concorsi letterari ricevendo diversi riconoscimenti. Ha pubblicato racconti e poesie.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.