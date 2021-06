Parte oggi da Roma la tournèe musicale del Gallo Team, la band della quale fanno parte lo storico bassista di Vasco Rossi, Claudio “Gallo” Golinelli, il chitarrista Cristian “Cicci” Bagnoli, il batterista di Zucchero, Adriano Molinari, e l’ex tastierista degli Stadio, il faentino Fabrizio Foschini.

Si preannuncia per la band un’estate densa di date in tutta Italia, da Roma a Pordenone, Latina, Codigoro e altre che sono in via di definizione in questi giorni. Non potrà mancare la loro presenza anche in Romagna, il 23 e 24 giugno saranno nelle colline faentine al ristorante Monte Brullo, mentre è già confermata la data del 24 luglio al Tre Stelle di Santarcangelo di Romagna.

Foto 3 di 4







Anche la Puglia sta organizzando alcune date del concerto di questi straordinari professionisti della musica, che portano in giro oltre alle loro produzioni musicali anche un vasto repertorio di artisti del calibro di Zucchero, Stadio, Vasco Rossi e tanti altri del panorama musicale italiano.