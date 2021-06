Bagnacavallo Cinema: al via la nuova stagione dell’arena estiva delle Cappuccine

Prendono il via sabato 12 giugno a Bagnacavallo le proiezioni estive della trentasettesima edizione di Bagnacavallo al Cinema, gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro.

Le oltre ottanta serate di cinema all’arena delle Cappuccine cominceranno con le opere di due registi di primissimo piano. Sabato 12 verrà proposta la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di Caro diario di Nanni Moretti, indimenticabile pellicola dove con un autobiografismo unico per il cinema italiano il regista romano è entrato per sempre nella memoria collettiva degli italiani, oltre a meritare il premio per la regia al festival di Cannes 1994.

Domenica 13 e lunedì 14 giugno sarà invece la volta di Rifkin’s Festival, l’ultima commedia di un maestro indiscusso del cinema mondiale, Woody Allen.

Quest’anno l’arena di Bagnacavallo si presenta notevolmente rinnovata, con 300 poltroncine con braccioli che sostituiscono le vecchie sedute. La capienza della platea è ridotta per le norme anticovid a un massimo di 140 persone.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45.

L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

351 8443876 (dalle 16 alle 19)

cinemabagnacavallo@gmail.com

www.arenabagnacavallo.it