In una serata di grandissima partecipazione, emozioni, sentimenti, orgoglio per i partecipanti e tanta soddisfazione di tutti i presenti e con la preziosa collaborazione nella presentazione della giornalista e amica dell’associazione Francesca Fontana, Sabrina Sgalaberna, si è svolta la premiazione del concorso letterario denominato: “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile” che è giunto alla fase finale con la 7a edizione dell’iniziativa. Indetto dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e di Russi si è avvalsa, per il suo svolgimento, della collaborazione di: Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, associazione Friederich Schurr, libera Università degli adulti, parco della salina di Cervia e delle testate giornaliste il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e CerviaNotizie.it.

Davvero tanti i partecipanti in questa tornata. I lavori giunti anche da fuori dei confini romagnoli rendono l’associazione di promozione orgogliosa del risultato raggiunto in pochi anni. I lavori presentati, oltre 230, ne sono una dimostrazione tangibile. Qualche numero per far comprendere meglio cosa ha significato in termini di partecipazione rispetto allo scorso anno: Italiano: poesie 72/31 – lettere 20/21 – racconti 36/17 – tot italiano 128/69 – Dialetto: poesie 33 /16 – racconti 08/4 – tot dialetto 43/22. La serata è stata naturalmente anche l’occasione per un ringraziamento particolare ai componenti della commissione che hanno esaminato le proposte che sono pervenute: Gianni Grandu ideatore del concorso e presidente della commissione, Daniela Pucci presidente della Libera Università degli adulti di Cervia, Cristina Zani per sportello donna e referente per l’amministrazione comunale di Cervia, Sauro Mambelli e Daniela Bevilacqua dell’associazione culturale sulla valorizzazione del dialetto romagnolo la Schurr, Sandra Melandri per Linea Rosa Ravenna, Romina Guidori Filosofa, Nevio Ronconi direttore di Cervia Notizie, Daniela Fucci presidente della libera università degli adulti di Cervia, Brunella Garavini responsabile della Biblioteca Maria M. Goia di Cervia, Maria Laura Moretti del Movimento Federalista Europeo “Ursula Hirschmann”, Giovanni Canali ufficio politiche giovanili del comune di Cervia, Rosa Barbieri del Resto del Carlino, Licia Quercioli e Paolo Pistocchi dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana.

Foto 3 di 16































Molto apprezzata dai partecipanti, di questa edizione è stata la stampa del libro, di oltre 300 pagine, che raccoglie tutti i lavori presentati nel concorso. Questo grazie anche al contributo della libera università degli adulti di Cervia e alla Banca Credito Cooperativo Romagnolo, che vogliamo davvero ringraziare perché un libro rappresenta sempre un vero valore aggiunto che rimane nel tempo. Che dire del clima durante le letture con voci narranti degli elaborati vincenti? Qualche autore sui social.. ha scritto: “mi sono davvero emozionato nel sentire il mio racconto letto con tanta professionalità e interpretazione…” per questo ringraziamo Lorenzo Pieri, Sandra Melandri, Sauro Mabelli e Nadia Galli.2

Alle premiazioni hanno partecipato i rappresentanti della Giunta comunale: Gabriele Armuzzi, Michela Brunelli, Cesare Zavatta ed inoltre Daniela Monti vice presidente del consiglio comunale e Anna Altini presidente del consiglio di zona Pisignano Cannuzzo. Inoltre altre personalità come: il presidente del Parco della Salina Giuseppe Pomicetti, le rappresentanti di Linea Rosa Ravenna co la presidente Alessandra Bagnara e Valentina Barducci, Il conduttore televisivo Paolo Teti, la presidente della Schurr Carla Fabbri, La presidente di Asp Ravenna Cervia Russi Fabiola Gardelli e Laura Giorgini e Giovanni Canali di Sportello Donna Cervia hanno dato lustro a questa ormai importante manifestazione culturale.

La serata è stata allietata anche da intermezzi musicali del duo Silvia Naldi (voce) e Francesco Bartolotti (chitarra) molto apprezzati dal pubblico presente. Ecco i nominativi dei vincitori di questa edizione suddivisi per categoria e sezione

SEZIONE POESIA IN ITALIANO

Salvi Valter di Cesena (FC) è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” ed. 2021 – 7.a edizione per la poesia in italiano dal titolo “La salina”-

2.a classificata – Forlivesi Hedda di Alfonsine (RA) “promemoria per Lulù”

3° classificato Rusticali Luigi di Russi “Mamma ti vedo”

Sono state assegnate 3 “menzioni speciali” a :

Ennio Belleffi di Cervia – “Una Nuova Primavera”

Bruno Zannoni di Ferrara, “il suo nome è Margherita”

Monari Tiziana di Prato “Lujan”

SEZIONE LETTERE IN ITALIANO

Simona Rossi di Cervia (RA) è la Vincitrice dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione per sezione lettere dal titolo – “C’era una volta…la lettera che non ti ho mai spedito”

2.a classificata dal titolo Fa fè è Simona Picchetti di Cesena (FC)

3.a classificata ex aequo dal titolo- Mia dolcissima Wendy è Pilotti Barbara di Ravenna –

3.a classificata ex aequo dal titolo un pensiero per te è Fadiola Golloberda di Forlì

menzione speciale per Andreea Elena Stanica di Ravenna con “Ci pensi mamaie”

SEZIONE RACCONTO BREVE IN ITALIANO

Carmelo Pecora di Forlì è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione sezione racconto breve dal titolo” Dov’è Giovanni è l’autore

2.a classificata – Cuzzolin Clelia – Forlì – titolo “In un certo qual modo”–

3.a classificata ex equo Carruba Ginetta – Osimo (AN) dal titolo “il coraggio di Cambiare”

3° classificato ex equo Gamberini Onevio Pievequinta di Forlì dal titolo “la bandiera rossa delle donne di Pievequinta”

Assegnate 3 “menzioni speciali” a:

Corbelli Adriana di Ravenna “La linea”

Cortesi Daniela – di Forlì “Profuga”

Monari Tiziana – di Prato “le scarpe blu”

SEZIONE POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO

Bruno Zannoni di Ferrara è il Vincitore dell’iniziativa “Scrivile ” ed. 2021 – 7.a edizione con la poesia in dialetto romagnolo dal titolo – “Incanto”

2° classificato Nadiani Alfono di Cotignola (RA) dal titolo “Perbacco…Gloria”

3° classificato ex aequo Gasperini Antonio di Montiano (FC) ”i giorni della solitudine”

3° classificato ex aequo Sbrighi Franco di Cesena “Un sospiro una carezza”

SEZIONE RACCONTO BREVE IN DIALETTO ROMAGNOLO:

Loretta Olivucci Massa Castello (RA) è la Vincitrice dell’iniziativa Scrivile ” ed. 2021 – 7.a edizione con la lettera in romagnolo dal titolo dal titolo “Il gelato”

2.o classificato Fagnoli Andrea di Forlì “l’ultimo fernet”

3.o classificato Radames Garoia di Bertinoro (FC) “La zia americana”

SEZIONE LETTERE IN DIALETTO ROMAGNOLO:

Raffoni Nivalda di Bertinoro (FC) è la Vincitrice dell’iniziativa “Scrivile” ” ed. 2021 – 7.a edizione per le lettere in dialetto romagnolo dal titolo “Se potessi sentire”

2.o classificato Olivucci Loretta – di Massa Castello Ravenna “di corsa”

Attestato di Merito SPECIALE ALLE SCUOLE

1.a classificata scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata Istituto comprensivo IC 2 con le classi III e V “pensieri sulle donne” in più il lavoro nel Link: https://www. emaze.com/ @AOTFLWRIW/gallery

2.o Classificato. Scuola primaria Arcobaleno San Biagio di Osimo (AN)-– classi IVA e IVB Istituto

comprensivo Bruno da Osimo (Osimo)

3.o classificato ex equo – Scuola Primaria “Enrico Fermi” – I.C. 1 – intercomunale Cervia Ravenna –

Pisignano di Cervia (RA) con “donne per noi speciali”

3.o classificato ex equo – Istituto Alberghiero “Ipseoa” Tonino Guerra di Cervia con Aurora Zago

della classe 2°F. “cara donna” e “alle donne della mia famiglia”.

SEZIONE “SPECIALE” RISERVATA AGLI OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO

Purtroppo per motivi di sanità e sicurezza, non erano presenti con noi questi straordinari “nonni” !! ma porteremo nelle due case di riposo gli attestati e i premi, li abbiamo ricordati e ringraziati di vero cuore insieme a tutto il personale delle case di riposo per lo straordinario impegno dimostrato in particolare in questa difficile pandemia: erano presenti la direttrice Marilena Bellato della casa di riposo Busignani e Laura Bernardi della casa riposo Villaverde di Milano marittima – insieme alla presidente di Asp Ravenna Russi Cervia Fabiola Gardelli.

Casa di Riposo Villa Verde:

1° classificato – Elda Moretti Le donne di Villaverde raccontano … titolo: “il lavoro”

2° classificato – Maria Bendanti Le donne di Villaverde raccontano …. Titolo: “ti racconto di quando

ci siamo fatti la casa”!

Casa di riposo Busignani:

1° classificato – Panzavolta Ada “Busignani” Racconto breve dal titolo: “La mia vita”

2° classificato – Mambelli Elma “Busignani” Racconto breve dal titolo: ”Fare le cose da donna”

SEZIONE riservata agli ospiti delle case circondariali di Ravenna

Con le stesse categorie ma solo in italiano hanno partecipato alcuni ospiti delle case circondariali di Ravenna– anche per loro è stata fatta apposita classifica e gli attestati saranno consegnati alla casa circondariale di Ravenna a cura dell’associazione Linea Rosa di Ravenna e di Aps Francesca Fontana.

1° classificato – “nel silenzio” Autore Cristiano

2° classificato – “Luna piena” Autore Eddine

3° classificato – “Amicizia” Autore Flamur4

ULTERIORI PREMI E RICONOSCIMENTI SPECIALI CONSEGNATI DURANTE LA SERATA

Premio speciale offerto dal “parco della salina di Cervia” consistente in una “paniera” e un piatto di ceramica personalizzato realizzato dalla ceramista di Faenza Maria Cristina Sintoni offerto da “Linea Rosa Ravenna e Associazione di promozione sociale Francesca Fontana” è andato a Bruno Zannoni di Ferrara con la poesia dal titolo “Incanto”. Inoltre la consegna di un attestato di partecipazione ai soci dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana e la Libera Università degli Adulti di Cervia che hanno aderito al concorso: Aps Francesca Fontana: Adriano Severi – Bettina Della Maggiore – Giuseppe Grilli – Pietro Baravelli – Belli Bettina – Iscritte alla libera Università degli adulti di Cervia: Antonella Casadei Ghini – Anna Maria Costa – Nicoletta Ciani.

Un ringraziamento particolare al pittore Werther Vincenzi per aver realizzato e donato il quadro che è stato utilizzato per la grafica della copertina del libro di questa 7a edizione di Scrivile con copia del libro, il giornale dell’associazione e una ceramica personalizzata a ricordo della serata. Un ringraziamento particolare al pittore Claudio Irmi per aver realizzato il quadro per la litografia di questa 7a edizione di Scrivile e per uso esclusivo dell’associazione di promozione sociale

Francesca Fontana – con la copia del libro, il giornale dell’associazione e una ceramica personalizzata a ricordo della serata.

Infine un particolare e grande ringraziamento a Piergiorgio Molinari che ha contribuito in maniera determinante alla predisposizione con grafica e impaginazione del libro e per la sua preziosa collaborazione da 10 anni attivamente e in forma gratuita alle iniziative della Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana; curando inoltre l’impaginazione del giornale annuale, manifesti, pieghevoli e locandine ed infine, cosa molto importante, mantenendo l’aggiornamento costante del sito web: www.associazionefrancescafontana.it. con la copia del libro, il giornale dell’associazione e una ceramica personalizzata a ricordo della serata.

A tutti i premiati è stato consegnato l’attesto di merito del concorso, la litografia numerata dal titolo “la pianista…” del pittore Claudio Irmi dell’associazione culturale Menocchio di Cervia realizzata per l’occasione, il sale dolce di Cervia e il libro realizzato in questa 7a edizione del concorso scrivile. La serata si è svolta con tutte le condizioni di sicurezza e sanità previste dai Dcpm: misurazione febbre – firma e autodichiarazione – distanziamento – disinfettazione delle mani e la mascherina.