Dalle 7 alle 8: al Teatro Rasi torna il classico per bambini “Quattro volte Andersen”

Dalle 7 alle 8 – la rassegna di spettacoli per famiglie in giardino e in teatro realizzata al Rasi da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro – prosegue oggi, venerdì 11 giugno alle 19 con uno spettacolo ormai divenuto un classico della compagnia Drammatico Vegetale, Quattro volte Andersen, di teatro di figura e di narrazione, della durata di 40 minuti e indicato per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Quella di Andersen è stata una vita spesa a scrivere e raccontare storie, a ritagliare strane e divertenti figurine nella carta, per animare il suo personale, onirico teatro della vita.

Quella di H. C. Andersen è stata una vita spesa a scrivere e raccontare storie, a ritagliare “strane e divertenti figurine” nella carta, per animare il suo personale, onirico teatro della vita. La totale dedizione alla scrittura, che lo ha accompagnato per tutta la durata della sua vita, è stata premiata da una ben meritata popolarità universale, sia fra i piccoli che fra gli adulti.

A Drammatico Vegetale piace ricordare l’autore danese utilizzando proprio gli ingredienti più significativi del suo mondo fantastico, e combinarli, per tre volte, in differenti maniere nel proprio teatro. Il teatro di narrazione dialoga con le figurine di un teatro delle ombre ricavato in un vecchio tamburo, che a sua volta si confonde con quel teatro di marionette tanto amato da Andersen.

Così, nello spettacolo, fiabe note e meno note escono da una scatola di cartone piena di ricordi: un pisello rinsecchito, un vecchio soldatino, la scatola stessa trasformata in teatrino di figure, una forbice e poco altro, si mettono a raccontare. Poveri oggetti-ricordo, sufficienti ad alimentare il racconto de La principessa sul pisello, delle due lumachine della Famiglia felice e del Tenace soldatino di stagno.

Piccole cose apparentemente insignificanti, racchiuse in un semplice teatrino, che diventa per la magia del teatro, il microcosmo delle nostre paure e delle nostre gioie. Sono, quelle di Drammatico Vegetale, semplici storie che accompagnano il viaggio di tutti, grandi e piccoli, a cercare risposte, e volte timide, a volte coraggiose, alle piccole e grandi domande della vita quotidiana.

