È uscito il nuovo videoclip di Mahmood girato alla Darsena di Ravenna

È uscito Kobra, il nuovo videoclip di Mahmood, il cantautore italiano travolto dal successo nazionale e internazionale dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il secondo posto all’Eurovision e la vittoria del Best Italian Act agli MTV European Music Awards, tutti ‘colpi’ messi a segno nel suo glorioso 2019. Il video è stato girato ad in alcune parti del porto e della Darsena di Ravenna (principalmente alla PIR).

Mahmood (foto dal profilo Facebook ufficiale)

“Il video di Mahmood – ci racconta l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini – va a scoprire una Ravenna inedita per il pubblico nazionale e, speriamo, anche internazionale, visto il grande successo che ha avuto in pochi anni questo artista. Per noi è stato un orgoglio averlo in città, ed è anche il coronamento di un lavoro fatto negli anni per inserire sempre di più Ravenna anche in attività di comunicazione non convenzionali per un assessorato al Turismo”.

“Sono infatti diversi i videoclip che abbiamo creato a Ravenna in collaborazione con vari registi – ci spiega Costantini – l’ultimo, ricordiamo, è stato quello di Paolo Conte, ‘Via con me’, ma siamo partiti dal Pescatore di De André col grande progetto del Capolavoro Immaginato. Ravenna, oltre alla città d’arte, alle riserve naturali e alle spiagge, offre infatti panorami veramente unici: in questo caso il protagonista sarà il porto con la sua Darsena!”