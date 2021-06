Marina Romea. SISAM conclude le didattiche laboratoriali a distanza con la Scuola Media “Des Ambrois” di Oulx

Si conclude così, parallelamente all’anno scolastico 2020/21, l’ambizioso progetto artistico nato dalla collaborazione dell’artista Valentino Montanari, presidente della S.I.S.A.M. – Scuola Internazionale Studi d’Arte del Mosaico e dell’Affresco di Marina Romea (RA), con la professoressa Sandra Pizzuti, docente di Arte e Immagine della Scuola Secondaria di Primo grado Des Ambrois di Oulx (TO) nell’ambito dell’attività formativa laboratoriale denominata: “Il Mosaico e Patrimonio: Arte e Bellezza per Capire l’Uomo” – “L’affresco un patrimonio da scoprire: arte e bellezza per Capire l’Uomo”.

Cinquantaquattro allievi delle classi seconde A/B/C ed i cinquantaquattro allievi delle classi terze hanno globalmente aderito all’originale seminario e nell’improvvisata bottega, come giovani aspiranti artisti, hanno seguito in remoto le indicazioni operative dal prof. Valentino Montanari affiancati e guidati dalla prof.ssa Sandra Pizzuti coadiuvata dal prof. Luca Ruggiero e dal Prof. Alessandro Gardella.

Camici, cazzuole, colori e pennelli, arricci, cartoni, tessere e malta per dar vita a preziosi mosaici che ci ricordano un antico passato ricco di storia, e ad affreschi che ci illustrano particolari di opere cinquecentesche autoctone della

magnifica Val di Susa. Oltre all’interesse manifestato da parte degli studenti, l’iniziativa è stata molto apprezzata anche dalle famiglie, che hanno visto i loro figli alternare l’attività artistica di studio e di laboratorio a casa e a scuola. A completamento dei seminari didattici, tutti gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione apprezzato con grande soddisfazione.

Tale progetto rientra nelle proposte della S.I.S.A.M. per la formazione docenti riconosciute dal Ministero dell’Istruzione: collegandosi alla piattaforma S.O.F.I.A. – il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei

docenti – è possibile accedere ai programmi dettagliati.