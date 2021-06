“Vai all’inferno Dante”: alla Biblioteca Classense incontro con l’autore Luigi Garlando

Domenica 13 giugno alle ore 18.30 nel chiostro grande della Istituzione Biblioteca Classense si terrà un incontro, organizzato in collaborazione con Ravenna Festival, con l’autore Luigi Garlando.

Il libro di Garlando “Vai all’ inferno Dante” (Rizzoli) è stato selezionato per i WHITE RAVENS 2020 e segnalato al Premio Cento con questa motivazione: “Come parlare ai ragazzi, senza moralismi, dell’arroganza del potere? Come spiegare che questa arroganza inquina le relazioni umane, la cultura, il mondo? Come far intendere il ruolo devastante che ha sulla formazione dei nostri ragazzi? Con una storia tanto avvincente quanto realistica, con una prosa che non indulge a sentimentalismi, con figure dense di verità umana, convincenti e persino seducenti. Infine, come parlare della fragilità adulta a fronte di una ideologia sociale pervasiva che sembra premiare i più forti, i più ricchi, i più violenti?Tracciando un percorso di crescita che si svolge fra avventure e imprevisti e che apre allo sguardo di tutti nuovi orizzonti di significato sul mondo. Opera mirabile, ben scritta e assai convincente sotto il profilo educativo”

Nel libro di Garlando, Dante torna nel 2021 a Firenze e comunica con Vasco Guidobaldi: un bullo quattordicenne appartenente alla famiglia più ricca di Firenze. La sua unica specialità è la bravura a un videogioco, Fortnite. Qui viene sfidato da un giocatore che si chiama Dante; finisce che Dante lo incontra dal vivo e ci diventa pure amico. Il misterioso uomo che parla in terzine, vestito di panni anacronistici, diventa per Vasco una guida di vita. Da parte sua Dante si appassiona al calcio e alla modernità. In Vai all’Inferno, Dante! (pubblicato da Rizzoli) Luigi Garlando costruisce intorno al sommo poeta un racconto avventuroso e divertente, animato dalla convinzione che la lezione dantesca sia di grande attualità e di grande interesse per i ragazzi a patto di saperla porre nel modo giusto.

Luigi Garlando converserà con Franco Masotti e Nicoletta Bacco

Prenotazioni su: https://www.ravennafestival.org/events/presentazione-del- libro-vai-allinferno-dante/