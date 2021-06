Inaugurato il Billo Circus a Lido Adriano: spettacoli ogni venerdì e domenica sera

Alla presenza dell’Assessore comunale Massimo Cameliani e di Don Silvio parroco di Lido Adriano ieri sera è stato tagliato il nastro inaugurale del Billo Circus. Il noto artista circense conferma la soddisfazione per la riuscita organizzazione di un evento importante per le famiglie del territorio e per i turisti che troveranno allegria e divertimento in questa località balneare romagnola. Gli appuntamenti con Billo Circus per tutta la stagione sono ogni venerdì e domenica sera alle ore 21:00 nell’Area Parrocchiale San Massimiliano di Lido Adriano.