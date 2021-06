Chiara Maci a Ravenna per girare una puntata de “L’Italia a Morsi”

Chiara Maci, famosa blogger, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice italiana arriva a Ravenna per girare una puntata de “L’Italia a Morsi”, il programma televisivo in onda su Food Network Italia.

Nel programma, la Maci visita alcune località d’Italia alla ricerca delle tradizioni culinarie del luogo: quali realtà ravennati saranno nel focus della conduttrice?

Dalle prime informazioni, condivise dalla stessa Maci su Facebook, ancora non si sa con esattezza: “Chiara Maci si trova presso Ravenna” si legge sul suo profilo, e poi il suo commento “Prima puntata della nuova edizione dell’Italia a Morsi, registriamo full time! Non vedo l’ora di raccontarvi ancora la nostra bella Italia!” E poi chiude con l’hashtag #romagnamia, che non guasta mai!