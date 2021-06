Faenza. Torna il cinema in piazza della Molinella

Dal 14 giugno inizia la nuova stagione del cinema estivo a Faenza. Il Cineclub il Raggio Verde, visti i lavori di restauro in corso negli spazi dell’Arena Borghesi, proietterà, come nella scorsa stagione, in piazza della Molinella.

Questa settimana due proiezioni speciali: martedì 15 giugno Il grande Lebowski di E. e J. Coen – Ingresso grautito

Capolavoro leggero, ironico, illogico dei fratelli Coen Los Angeles Anni Novanta. Jeffrey Lebowski passa la giornata tra una partita di bowling con gli amici Donny e Walter, una visita al supermercato in accappatoio e uno spinello.

Un giorno però due brutti ceffi gli orinano sull’unico tappeto del suo appartamento scambiandolo per un ricco omonimo. Lebowski va a cercarlo con l’unico scopo di farsi rimborsare la perdita e finisce invischiato come corriere di un ingente somma di denaro che il magnate,costretto su una sedia a rotelle, deve pagare per riavere la giovane ninfetta che esibisce come trofeo coniugale. Se si vuole assistere a una summa del cinema dei Coen non si può perdere Il grande Lebowski. Quando si dice ‘cinema dei Coen’ si intende Cinema tout court (la maiuscola non è un errore di battitura).

Perché solo loro possono condensare in meno di due ore citazioni, riferimenti a generi, surrealismo e analisi della realtà senza un briciolo di quella supponenza cinefila che spesso caratterizza le opere di chi vuole dimostrarci di ‘sapere tutto’ sulla Settima arte. Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=amhqpKRB9-Y

Mercoledì 16 giugno The sky over Kibera di Marco Martinelli – Ingresso gratuito

Presenti in sala il regista Marco Martinelli e l’attrice Laura Redaelli. The sky over Kibera è un film d’arte: ci racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi, Kibera, dove il regista ha lavorato con 150 bambini e adolescenti, reinventando il capolavoro dantesco in lingua inglese e swahili. E lo fa con la sua cifra poetica e visionaria, intrecciando alle riprese dello spettacolo altre immagini, sequenze girate appositamente nello slum per compiere l’operazione alchemica di trasformare il teatro in cinema.

Tre adolescenti di Nairobi offrono volto e voce a Dante, Virgilio e Beatrice: sono le guide che conducono lo spettatore nel labirinto di Kibera, dove la “selva oscura” in cui si perde il poeta è più che una semplice metafora: in swahili, Kibera significa “selva”. Attorno a loro un coro brulicante di corpi recita il tumulto dell’essere insieme belve e dannati, ladri e assassini, diavoli e politici corrotti e poeti che indicano le vie della salvezza: tra canti e recitazione, corse frenetiche e danze scatenate, i 150 protagonisti danno vita a un affresco ricco di commovente poesia, a ulteriore conferma dell’universalità del capolavoro dantesco. Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PcU-RCrKsaI

Regole di accesso L’ingresso è consentito soltanto dal lato Piazza del Popolo. È obbligatorio indossare la mascherina fino a quando non si sarà seduti e mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Dispenser di gel disinfettante sono a disposizione. Si consiglia vivamente di presentarsi con congruo anticipo per evitare assembramenti. Al termine seguire le indicazioni degli addetti che provvederanno a far defluire il pubblico con ordine da entrambe le uscite.

La proiezione di tutti i film avverrà senza intervallo.

Giugno e luglio, apertura ore 20:30; inizio proiezioni 21:30.