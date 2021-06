L’estate della Riviera inizia con il Festival della Romagna a Cervia: 5 giorni di incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances

L’estate della Riviera Romagnola inizia con il Festival della Romagna a Cervia. L’ottava edizione, spiegano gli organizzatori, continua nella sua tradizione di offrire una rappresentazione diretta ed emozionante del territorio, dei suoi protagonisti e delle sue visioni culturali ed artistiche proponendo tanto divertimento. Il Festival e Cervia dopo questo lungo periodo isolati e distanziati per via del Covid propongo la bellezza della Romagna per incontrarsi, sorridersi condividere il piacere di essere romagnoli, ma soprattutto di interagire e proporsi ai turisti presenti.

A Cervia diffusamente nella città, incontri, spettacoli e performance gratuite permetteranno di vivere le migliori atmosfere culturali ed artistiche della Romagna in cinque giorni di incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances con artisti, giornalisti, esperti, storici, provenienti da tutto il territorio che si ritrovano a Cervia per vivere e far vivere una indimenticabile atmosfera di festa unendo nelle serate linguaggi e performance legati alla tradizione e moderni, presentando nuovi repertori, visioni e creatività che rifletteranno la cultura, l’arte e le economie della Romagna. Ogni giorno vengono raccontate storie con i protagonisti del territorio che vivono in una terra di grandi promesse e si mettono in gioco ogni giorno per essere valore aggiunto e fonte di ispirazione.

LE DICHIARAZIONI

“Grazie a tutte le persone ed ai protagonisti della Romagna che, dopo questo periodo difficile, hanno risposto con passione e voglia di essere sul palco del Festival. Arte, talenti culturali e musicali, amici che dall’Italia vengono a raccontarci come Giulietta Masina e Federico Fellini raccontavano la loro Romagna, i romagnoli in libreria permetteranno di condividere un percorso di eccellenze e serate indimenticabili. La voglia di sorridere ed incontrarsi sarà la costante di tutte le serate al festival in un connubio di musica folk e moderna nonché il rapper in dialetto, poesia e comicità, ma soprattutto un connubio generazionale che permetterà di conoscere nuovi protagonisti ed incontrare la vera ed attuale Romagna al Festival – spiega Daniele Baronio, ideatore e direttore artistico del Festival della Romagna -. L’evento unisce Cervia alla Romagna non solo simbolicamente, ma ospitando in questa edizione i comuni di Forlimpopoli e Gambettola con le loro eccellenze culturali, agendo come vetrina del territorio. Il ricordo a Raul Casadei ed allo scultore Gianni Cinciarini, l’inedita mostra della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, permetteranno di avere una finestra completa delle eccellenze 2021, che unita alle tele stampate dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 ed alla collettiva di artisti Piero Bartolini, Daniele Vitali, Lina Mongiusti, permetterà approfondimenti culturali. Il Festival rappresenta un territorio, ma con Cervia si impegna a valorizzare un percorso da Cervia in Romagna per mettere in risalto annualmente tutte le potenzialità esistenti. Il festival alla ottava edizione è garanzia di affidabilità per chi ama o vuole amare mare ed entroterra”.

“Ritorna a splendere a Cervia il Festival della Romagna, un evento di eccellenza, che giunge alla sua ottava edizione con un programma di altissima qualità – saluta con un messaggio il sindaco Massimo Medri – Incontri di cultura, musica, spettacoli, enogastronomia, mostre d’arte ed esposizioni, per cinque giorni daranno l’opportunità di intrattenere, conoscere, approfondire i molteplici aspetti della nostra Romagna, una terra di fascino e suggestione, dove c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e un tesoro da portarsi nel cuore. Siamo lusingati che il festival abbia scelto ancora Cervia come luogo in cui svolgersi e ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare il coordinatore generale e direttore artistico Daniele Baronio. Tonino Guerra diceva che “la Romagna ha un suo carattere particolare, ha sempre avuto una grande generosità e un occhio felice e bello per gli altri, la Romagna è un posto dove ti senti bene”. Auguro a tutti di trascorrere bei momenti durante questo splendido festival”.

“Salutiamo con soddisfazione l’ottava edizione del Festival della Romagna. Il programma ampio e plurale, tra spettacoli, mostre, dibattiti e presentazioni di libri è in grado di rappresentare aspetti importanti dell’identità romagnola – comunica l’assessore regionale Andrea Corsini – Quest’anno, la rassegna incrocerà i temi e i tempi di una nuova ripartenza per la nostra Regione e l’intero Paese: in questa ripresa delle attività turistiche nella quale le espressioni artistiche e culturali della Romagna sono destinate ad avere un ruolo ancora più importante”.

“Terra di accoglienza, eccellenze ed operosità, celebrare la Romagna è oggi anche un segnale di ripartenza per i settori tra i più piegati dalla crisi pandemica: il turismo e la cultura – commenta il Presidente di AiCS Bruno Molea. L’Associazione Italiana Cultura Sport ha deciso di sostenere il Festival in questa edizione così speciale proprio perché dalla Romagna parta l’ottimismo che serve oggi al nostro Paese per rimettersi in piedi”.

“La nostra terra, la Romagna, è provata da un anno difficile di pandemia. Poter tornare assieme a ritrovarci, a vivere e gustare tutta la bellezze che il nostro territorio propone è segno di ripartenza e speranza verso il futuro. Anche per questo confermiamo la nostra collaborazione con il festival dedicato alla Romagna, alla sua storia, alle sue eccellenze e sfide – afferma Tonino Bernabè Presidente di Romagna Acque SpA – L’impegno per la coesione culturale e sociale sono gli elementi di tenuta di un territorio solidale. Valori che rivivono nel Festival, che lavora nel mettere in risalto le eccellenze ed i talenti che si trovano in questo territorio di appartenenza e fonte originaria di ispirazione. Far conoscere la Romagna ed i suoi protagonisti significa offrire al sistema turistico e non solo, una finestra delle sue qualità e potenzialità. Cervia, è uno dei suoi centri, dei suoi Comuni protagonisti, nel saper diffondere e promuovere questa capacità di creare valore condiviso”.

“Siamo tutti molto entusiasti del ritorno del Festival della Romagna, un evento che nel corso degli anni si è trasformato in un appuntamento fisso atteso da turisti e cittadini – scrive nel saluto ai presenti la Presidente dell’Assemblea Legislativa regionale Emma Petitti – Un festival in cui possiamo rivevere a pieno la bellezza della romagnolità e del nostro costume, ripercorrendo tutte le peculiarità tipiche di questa terra che fanno parte delle nostre case e che negli anni sono entrate nell’immaginario collettivo di tutto il mondo. Un mix di spettacoli, mostre e incontri capaci di unire passato, presente e futuro grazie a un filo rosso comune: la Romagna. Dopo un periodo non semplice, penso sia l’occasione ideale per rincontrarci e per mandare un messaggio di speranza e di ripresa al settore turistico, attraverso la promozione delle nostre eccellenze e della nostra identità. A nome dell’assemblea legislativa i complimenti a tutta la macchina organizzativa per aver messo a punto anche quest’anno imperdibili serate di allegria, divertimento e divulgazione culturale”.

EVENTI, MOSTRE E IL RICORDO DEI MITI DI ROMAGNA

Venerdì sera nella serata della tradizione verrà ricordato l’indimenticato ed indimenticabile Raoul Casadei con musiche e canzoni e tanti ospiti. Continuano poi nel 2021 le celebrazioni di Fellini100 e il Festival celebra Giulietta Masina e Federico Fellini in una serata con ospite la nipote Francesca Fabbri Fellini e alcuni cari amici della coppia: Milena Vukotic, Leopoldo Mastelloni, Liana Orfei che racconteranno questi personaggi avendoli vissuti per una vita nel loro ambiente romano. Con le mostre si ricorda invece il Fellini dell’infanzia con Dante Infante, disegni del giocattolaio Roberto Papetti e L’infanzia Di Fellini su disegni di Onorio Bravi realizzate dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 – Gambettola oltre alla mostra Omaggio Degli Artisti A Federico Fellini del Comune di Gambettola.

Premio Romagna quest’anno a tanti protagonisti del territorio che saranno ospiti in ogni serata del Festival.

La manifestazione, ideata ed organizzata da Fe.Da. srl, cresciuta sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, gode del patrocinio e collaborazione del Comune di Cervia, Regione Emilia Romagna, APT Servizi, Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì Cesena, Provincia di Rimini, Cervia Turismo, AICS Associazione Italiana Cultura e Sport, CCIAA di Ravenna, CNA, CONFARTIGIANATO, Confcommercio, Confesercenti, Asshotel, Federalberghi, Associazione Stampatori Tele Romagnole, Associazione Istituto Friedrich Schürr, E’Culturalmente Aps, Associazione Casa delle Aie, Stamperia C’era Una Volta, Musa Museo del Sale, Liceo Artistico Musicale Statale Canova di Forlì Gambrinus Hotel e della collaborazione di START ROMAGNA e compartecipazione di ROMAGNA ACQUE

Programma aggiornato su www.festivaldellaromagna.it

Per info:

Sito: www.festivaldellaromagna.it

Facebook: Festival della Romagna – Twitter: @festivaldellaromagna Instagram: Festival_della_Romagna

IL PROGRAMMA

17 giugno 2021

Ore 20.30 MAGAZZINI DEL SALE

INAUGURAZIONE

PERFORMANCE E MOSTRA

«L’oscurità è il punto dove la luce sembra sottrarsi, ma è proprio nel buio che dobbiamo provare a trovare la luce» –

A cura del LICEO ARTISTICO E MUSICALE A. CANOVA DI FORLI’

Ore 21,15 PIAZZA GARIBALDI

LA ROMAGNA DEI TALENTI:

CONCERTO “DOPO UNA LETTURA DI DANTE. Da Listz alla modernità«

Eventi collegati alla mostra ‘Dante. La visione dell’arte’”. A cura del LICEO ARTISTICO E MUSICALE A. CANOVA DI FORLÌ

INCONTRO E PERFORMANCE:

ELENA E FRANCESCO FAGGI musicisti, compositori e cantanti, reduci da Italia’s Got Talent e da Sanremo Giovani 2021

RAFFAELLO BELLAVISTA, pianista e cantante baritono

18 giugno 2021

Ore 21,00 PIAZZA GARIBALDI

SPETTACOLO: LA ROMAGNA SORRIDE E DANZA

con ALESSANDRO POLITI – comico

DANZA: CARTOLINE DAL MONDO … SI PARTE DALLA ROMAGNA! coordinate da

ETTORE FANTINI – KRITERION OFFICINA DEI SOGNI CERVIA

19 giugno 2021

Ore 21,30 PIAZZA GARIBALDI

SERATA FOLK IN RICORDO DI RAUL CASADEI

Presenta: SGABANAZA

Intervengono:

RENZO E LUANA

ORCHESTRA AMICI DEL SOLE

ALICE E SAURO

Ospite: Famiglia Raul Casadei

20 giugno 2021

Ore 21,30 PIAZZA GARIBALDI

LA ROMAGNA IN MUSICA: balere, night, dance, performance

Intervengono:

MONTEFIORE COCKTAIL – gruppo musicale

FRANCESCO GOBBI il cantastorie di Romagna

IROL MC AKA LORENZO SALVATORI rapper

MIRKA E MARIO GALBUCCI – gruppo musicale

GASTONE GUERRINI musicista e compositore

STEFANO BERNARDESCHI ideatore del brand Romagnoli Popolo Eletto

21 giugno 2021

Ore 21,00 PIAZZA GARIBALDI

GIULIETTA MASINA E FEDERICO FELLINI: i loro amici raccontano la loro romagnolità a Roma

Intervengono:

FRANCESCA FABBRI FELLINI – giornalista e regista

LIANA ORFEI – attrice e circense

MILENA VUKOTIC – attrice

LEOPOLDO MASTELLONI – attore, regista e cantante

LETIZIA BISACCHI – Sindaco di Gambettola, città natale dei nonni di Federico Fellini

DAVIDE RICCI – Presidente Gambettola Eventi, organizzatori del Carnevale Felliniano

GIANFRANCO MIRO GORI – poeta e saggista

DANIELE BARONIO – Patron e Coordinatore Festival della Romagna

Accompagnamento musicale:

MARIO MARIANI musicista e pianista

Incontro e consegna:

Coordina PIETRO CARUSO giornalista

ROMAGNOLI IN LIBRERIA

INCONTRI CON L’AUTORE

18 giugno 2021

TORRE SAN MICHELE – Ore 21,00

Incontro con PIER GIUSEPPE BERTACCINI

Scrittore, presentatore, comico, autore del libro IO SGABANAZA

19 giugno 2021

TORRE SAN MICHELE – Ore 21,00

Incontro con MARINO BARTOLETTI giornalista, conduttore e autore televisivo, autore del libro A CENA CON GLI DEI

20 giugno 2021

TORRE SAN MICHELE – Ore 21,00

Incontro con CRISTIANO CAVINA scrittore, autore del libro SPATACCARSI IN ROMAGNA

21 giugno 2021

PIAZZA GARIBALDI – Ore 20.30

Incontro con LIANA ORFEI autrice del libro ROMANZO DI VITA VERA

L’ANGOLO DELLA

LINGUA ROMAGNOLA

19 e 20 giugno 2021

PIAZZETTA PISACANE

Ore 20.45

Poesia e dialetto romagnolo

LA TRADIZIONE POETICA DI UNA LINGUA… LA ROMAGNA

19 giugno 2021

ANTONIO GASPERINI – poeta ed esperto

MAURIZIO MARALDI – poeta ed esperto

20 giugno 2021

MANUELA GORI – poeta ed esperto

GIULIANO GASPERINI – ricercatore ed esperto

Coordina

GIORGIO MAGNANI poeta, scrittore, giornalista

MOSTRE

FORME DELL’ARTE A FORLÌ NEL SECONDO NOVECENTO

dalla collezione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

PELLEGRINO ARTUSI E L’UNITÀ ITALIANA IN CUCINA

curata dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e

dalla Fondazione Casa Artusi

DAL BUIO ALLA LUCE

A cura degli artisti del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova

INTERVISTA ALLA MATERIA

Sculture e sbalzi di Gianni Cinciarini

DANTE INFANTE

Disegni del giocattolaio Roberto Papetti

realizzati dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 – Gambettola

OMAGGIO DEGLI ARTISTI A FEDERICO FELLINI

Mostra di tele stampate a cura del Comune di Gambettola

L’INFANZIA DI FELLINI

Racconti su tela dell’artista Onorio Bravi stampati da Stamperia Pascucci 1826

MOMENTI D’ARTE

Collettiva di: Piero Bartolini – Daniele Vitali – Lina Mongiusti

CARNEVALE DI GAMBETTOLA

Opere in cartapesta a cura di Gambettola Eventi e Scuola della Cartapesta di Gambettola

LABORATORI CREATIVI

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA con CRISTIANO CAVINA

Info: segreteria@fedasrl.it

Chi non ha mai desiderato scrivere della propria storia?

Chi non si è mai detto: questa cosa dei nonni prima o poi dovrò raccontarla? O del paese dove si è cresciuti? Ma poi quando ci si ritrova sulla pagina bianca, non si riesce ad andare avanti e i fatti, i sentimenti, sembrano sbiaditi, insapore, senza forza… In questi cinque giorni si imparerà a riconoscere e ad usare tutti gli strumenti e i trucchi per raccontare efficacemente di sé.

Guarderemo i libri con occhio diverso, smonteremo i testi degli autori che meglio di altri sanno raccontare questo e soprattutto scriveremo e correggeremo gli errori che impediscono alla narrazione di svilupparsi.

LABORATORIO DI LINGUA ROMAGNOLA con GIORGIO MAGNANI

LE ORIGINI DEL NOSTRO DIALETTO

Info:segreteria@fedasrl.it

Il laboratorio si propone in modo semplice e pratico di fornire le basi per conoscere la storia, le specificità e il modo di comporre le frasi e il dialogo. Un modo per tornare a parlare o a capire il dialetto romagnolo

LABORATORI ARTISTICI a cura di ALESSANDRA RIGHINI

venerdì 18 giugno ore 18.00 presso i Magazzini del sale

Presentazione e visita guidata alla mostra

“INTERVISTA ALLA MATERIA. Sculture e sbalzi di Gianni Cinciarini”

Al termine della visita guidata: conversazioni e riflessioni in compagnia delle figlie dell’artista.

Gianni Cinciarini (1943-2013) è stato un artista di talento: docente, pittore, incisore, scultore, orafo, medaglista, nativo di Pesaro,

ma forlivese di adozione. Ha lavorato in varie regioni d’Italia, vinto numerosi concorsi e premi, ed esposto con artisti di valore come

Giò Pomodoro e Mimmo Paladino. E’ citato nell’Enciclopedia “Artisti italiani contemporanei”.

venerdì 18 giugno ore 21.30 presso i Magazzini del sale

Laboratorio artistico “LO SGUARDO DI DANTE. Una commedia di 7 secoli”

a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte

Il tema del laboratorio sarà approfondito con immagini di opere d’arte presenti nella mostra “Dante. La visione dell’arte” presso i Musei San Domenico di Forlì

sabato 19 giugno ore 17.30 presso la Torre San Michele

“LE DONNE E IL LAVORO. Arte e questione sociale”

Presentazione della Collezione Verzocchi sul tema del lavoro a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte

Approfondimento sulle condizioni di lavoro delle donne dopo il Covid a cura di Monica Maffei, Presidente del Coordinamento ACLI Donne dell’Emilia Romagna

Saluti di Luca Conti, Presidente ACLI dell’Emilia Romagna

La Collezione Verzocchi, esposta in modo permanente presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Romagnoli a Forlì, è una prestigiosa raccolta di 70 opere dedicate al tema del lavoro, con dipinti di grandi artisti come De Chirico, Depero, Capogrossi, Guttuso, Carrà, Sironi e tanti altri .Esposta per la prima volta nella Biennale di Venezia del 1950, contiene opere di diverse tendenze stilistiche donate dall’imprenditore e mecenate Giuseppe Verzocchi al Comune di Forlì nel 1961

La seconda parte dell’incontro è organizzata con la collaborazione del Coordinamento ACLI donne dell’Emilia Romagna: verranno presentati dati inediti su alcuni aspetti che caratterizzano la condizione lavorativa delle donne, in particolare dopo la pandemia.

Domenica 20 giugno ore 17.30 presso Palazzo Romagnoli, Via Albicini 12 a Forlì

Visita guidata alla Collezione Verzocchi a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte

Il ritrovo sarà alle 17.15 davanti all’ingresso del museo. E’ necessaria la prenotazione

Il costo del biglietto, compresa visita guidata, è di 12€

Lunedì 21 giugno ore 16.20 presso Musei San Domenico a Forlì

Visita guidata alla mostra “DANTE, La visione dell’arte”

Il ritrovo sarà alle 16.00 davanti all’ingresso del museo. E’ necessaria la prenotazione

Il costo del biglietto, compresa visita guidata, è di 20€

La manifestazione che è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del COMUNE DI CERVIA, il patrocinio della REGIONE EMILIA ROMAGNA, patrocinio e collaborazione di APT SERVIZI Emilia Romagna, è ideata e diretta da FeDa srl, è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al KEKO BEACH 207 tra i turisti che godono della splendida spiaggia e della location cervese. Presentazione dell’evento GABRIELE ARMUZZI vice sindaco di Cervia, MONICA CIARAPICA, membro del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi Emilia Romagna, CHIARA FRANCESCONI, consigliera della Provincia di Ravenna, DANIELE BARONIO ideatore e direttore artistico del Festival, TONINO BERNABE’ presidente di Romagna Acque, RENZO ZOFFOLI AD Cervia Turismo, PIETRO CARUSO giornalista e saggista oltre a rappresentanti delle istituzioni, associazioni ed enti e tutti i protagonisti dell’evento